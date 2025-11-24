"Brasil desafiou Trump e venceu", diz The New York Times sobre tarifaço

Trump e Lula durante reunião sobre o tarifaço em outubro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A derrubada das tarifas de Donald Trump sobre produtos brasileiros repercutiu na mídia estadunidense nesta segunda-feira (24/11). Em análise, o jornal The New York Times, considerado um dos maiores jornais do país, afirmou que o “Brasil desafiou Trump e venceu”. O artigo reflete sobre a postura do governo brasileiro após o início do tarifaço e carta do republicano em que exigia que Justiça retirasse denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso preventivamente após danificar tornozeleira eletrônica — e prometia sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Cinco meses depois, Trump admitiu a derrota em sua busca para manter Bolsonaro fora da cadeia”, diz a análise, escrita pelo correspondente Jack Nicas. “O Sr. Bolsonaro, de 70 anos, está preso, cumprindo uma pena de 27 anos. E o Sr. Trump — após um encontro amistoso com o Sr. Lula — acaba de remover as tarifas mais significativas contra o Brasil”.

O jornalista destaca que a prisão mostra o “contraste impressionante entre os destinos do Sr. Trump e do Sr. Bolsonaro, após ambos tentarem se manter no poder depois de perderem as eleições”, mas também os “limites da capacidade do Sr. Trump de dobrar governos estrangeiros à sua vontade e de sua disposição em abandonar aliados e se aliar a um rival quando considera isso vantajoso”.

O texto destaca que o republicano tentou interferir na Justiça brasileira, mas que o país o “ignorou totalmente”. Ele aponta ainda que os esforços de Trump se voltaram conta ele, com a crescente dos preços da carne bovina, café e outros produtos brasileiros enquanto os Estados Unidos enfrentam a inflação.

Para Nicas, Lula fortalecido com o episódio. “Quando o Sr. Trump interveio, o Sr. Bolsonaro foi visto como um grande vencedor. Agora está claro que ninguém envolvido perdeu mais”, escreveu. E Trump? Está “seguindo em frente”, segundo o artigo.

Questionado por repórteres após a prisão do aliado, Trump se limitou a uma resposta vaga: “é uma pena”. Já Lula aproveitou o episódio para destacar a independência do Judiciário: “Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano. O que a nossa justiça decide, está decidido".