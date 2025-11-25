Italiano finge ser a mãe, que morreu há três anos, para receber pensão

O italiano tentou se passar pela mãe no intuito de continuar recebendo a pensão da mulher morta - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um homem de 57 anos foi flagrado na Itália tentando se passar pela mãe que já havia morrido há três anos para receber a pensão da mulher. O enfermeiro, que não teve a identidade revelada pela polícia, escondia o corpo da mulher mumificado, envolto em lençóis e sacos de dormir, em um dos cômodos da casa. Graziella Dall'Oglio já não era vista havia anos.

O italiano teria ido até a câmara municipal da cidade caracterizado como a mãe, usando brincos, maquiagem, unhas pintadas e roupas de mulher, com o objetivo de renovar a carteira de identidade dela. O caso ocorreu na cidade italiana de Borgo Virgilio, em 11 de novembro, mas foi divulgado nesta segunda-feira (24/11) por jornais locais.

Funcionários desconfiaram não se tratar de Graziella e, sim, alguém tentando se passar por ela, e optaram por chamar a polícia. Ao interrogar o farsante, os oficiais descobriram se tratar do filho da mulher que tentava conseguir a pensão. E que mesmo desempregado, além do dinheiro proveniente do benefício deixado pela mãe, ele também obtinha renda de algumas casas da família, valor equivalente a 53 mil euros anuais.

A polícia militar italiana relatou que o corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição. O cadáver foi levado para um necrotério de um hospital na região para a realização de uma autópsia. O homem está sendo investigado por ocultação de cadáveres e fraude contra o sistema de benefícios sociais.

