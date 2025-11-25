Italiano finge ser a mãe, que morreu há três anos, para receber pensão

Um homem de 57 anos foi flagrado na Itália tentando se passar pela mãe que já havia morrido há três anos para receber a pensão da mulher. O enfermeiro, que não teve a identidade revelada pela polícia, escondia o corpo da mulher mumificado, envolto em lençóis e sacos de dormir, em um dos cômodos da casa. Graziella Dall'Oglio já não era vista havia anos.
O italiano teria ido até a câmara municipal da cidade caracterizado como a mãe, usando brincos, maquiagem, unhas pintadas e roupas de mulher, com o objetivo de renovar a carteira de identidade dela. O caso ocorreu na cidade italiana de Borgo Virgilio, em 11 de novembro, mas foi divulgado nesta segunda-feira (24/11) por jornais locais.
Funcionários desconfiaram não se tratar de Graziella e, sim, alguém tentando se passar por ela, e optaram por chamar a polícia. Ao interrogar o farsante, os oficiais descobriram se tratar do filho da mulher que tentava conseguir a pensão. E que mesmo desempregado, além do dinheiro proveniente do benefício deixado pela mãe, ele também obtinha renda de algumas casas da família, valor equivalente a 53 mil euros anuais.
A polícia militar italiana relatou que o corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição. O cadáver foi levado para um necrotério de um hospital na região para a realização de uma autópsia. O homem está sendo investigado por ocultação de cadáveres e fraude contra o sistema de benefícios sociais.
