Fogo em Hong Kong destrói complexo residencial com 2 mil apartamentos
Incêndio atingiu um complexo residencial e diversos blocos do conjunto habitacional foram rapidamente consumidos pelo fogo
Ainda de acordo com Departamento de Serviços de Informação do governo o duas estão em estado crítico e uma em estado estável - (crédito: Yan ZHAO / AFP)
Pelo menos quatro pessoas morreram após um incêndio de grandes proporções atingir um complexo residencial em Hong Kong nesta quarta-feira (26/11), com 2 mil apartamentos. Ainda de acordo com Departamento de Serviços de Informação do governo, mais duas vítimas estão em estado crítico e uma em estado estável.
Diversos blocos do conjunto habitacional foram rapidamente consumidos pelo fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram colunas de fumaça e chamas intensas em diversos edifícios.
People look on as thick smoke and flames rise from a major fire at Wang Fuk Court in Hong Kongs Tai Po district on November 26, 2025. Four people died after multiple blocks in a Hong Kong residential estate went up in flames on November 26, with local media earlier reporting that some residents were trapped.
Tommy WANG / AFP
Yan ZHAO / AFP
Yan ZHAO / AFP
Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at Wang Fuk Court in Hong Kongs Tai Po district on November 26, 2025. Four people died after multiple blocks in a Hong Kong residential estate went up in flames on November 26, with local media earlier reporting that some residents were trapped.
Yan ZHAO / AFP