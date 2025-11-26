Tiroteio próximo à Casa Branca deixa vários feridos; suspeito é preso

Dois soldados da guarda nacional americana morreram após serem baleados em tiroteio próximo à Casa Branca na tarde desta quarta-feira (26/11) no centro de Washington D.C.



O incidente ocorreu perto da estação de metrô Farragut West. Os prédios comerciais que ficam localizados na praça foram isolados e os funcionários foram orientados a sair pela porta dos fundos caso fossem deixar os edifícios. Além disso, a Casa Branca também foi isolada.



Cerca de 20 minutos após o ataque, a Polícia Metropolitana de Washington informou que um suspeito foi preso e estava gravemente ferido. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o atentado.

Em publicação na Truth Social, o presidente norte-americano Donald Trump, que no momento está na Flórida para o tradicional feriado de Ação de Graças, afirmou que o "animal que atirou nos militares pagará um preço muito alto".

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

Ainda segundo o presidente, os membros da Guarda Nacional estão gravemente feridos e foram encaminhados para uma unidade hospitalar.

A secretária do Departamento de Segurança Interna Kristi Noem pediu que intercedam pela vida dos agentes. "Por favor, juntem-se a mim em oração pelos dois membros da Guarda Nacional que foram baleados há instantes em Washington, D.C.", escreveu no Facebook.

Aguarde mais atualizações. Matéria em atualização.