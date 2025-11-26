Morrem os dois agentes da Guarda Nacional baleados após tiroteio em Washington

Ainda não se sabe o motivo do ataque - (crédito: Roberto Schmidt/AFP)

Segundo o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, os dois agentes da Guarda Nacional baleados na tarde desta quarta-feira (26/11) durante tiroteio no centro de Washington D.C. não resistiram aos ferimentos e morreram. O motivo do ataque ainda é desconhecido.

No entanto, em publicação no X, o governador da Virgínia Ocidental Patrick Morrissey informou que as informações acerca do estado de saúde dos soldados estão contraditórias. “Forneceremos atualizações adicionais assim que tivermos informações mais completas. Nossas orações estão com esses bravos militares, suas famílias e toda a comunidade da Guarda Nacional.”

Segundo o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o suspeito foi preso e estava gravemente ferido. Em publicação na sua rede social, a Truth Social, o republicano disse que o "animal que atirou nos militares pagará um preço muito alto”.

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o atentado.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.

