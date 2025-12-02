Estátua de Pavarotti é congelada em pista de patinação na Itália

A estátua em tamanho real do cantor italiano Luciano Pavarotti, um dos mais célebres nomes da ópera e integrante dos Três Tenores, ficou presa em uma pista de patinação natalina instalada em Pesaro, na região de Marche, na Itália. A obra de bronze, inaugurada em abril deste ano e colocada na principal praça da cidade, foi "congelada" até os joelhos e cercada por placas de acrílico.

A situação gerou revolta à família do artista. A viúva de Pavarotti, Nicoletta Mantovani, classificou o episódio como "absurdo" e disse em entrevista ao jornal local II Resto del Carlino, que a decisão da prefeitura "ridiculariza" a memória do marido. Para ela, ver a figura parcialmente submersa no gelo foi "revoltante" e é como um "raio em céu azul".

Antes da inauguração da pista, o prefeito Andrea Biancani havia postado uma montagem em que a estátua aparece como se estivesse jogando hóquei no gelo, acompanhada da hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti ("Dê um high-five a Pavarotti", em português).

Com a repercussão negativa, o prefeito fez um pedido público de desculpas à família e reconheceu o conselho municipal "cometeu um erro". Segundo Biancani, quando o projeto foi aprovado, ele havia sido informado de que a estátua não seria alterada nem tocada. No entanto, mudanças posteriores feitas pela equipe de designers acabaram incluindo o monumento dentro do perímetro da pista.

Ele ainda afirmou que, naquele momento, não teria mais possibilidade de reposicionar a escultura ou desmontar a estrutura de patinação.

