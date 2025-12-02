InícioMundo
AÇÃO POLICIAL

Gato dispara alarme de agência bancária na Turquia

Animal ativou o alarme enquanto tentava escapar do banco

O felino ficou preso na área de entrada do banco - (crédito: Reprodução/X/ @ZAMENZA)

Uma cena um tanto quanto inusitada ocorreu em Aydin, na Turquia. A polícia local foi acionada após o alarme de uma agência bancaria ser ativado. Para a surpresa dos agentes, no entanto, o responsável por ativar o sistema de segurança foi um gato.

O felino ficou preso na entrada da agência e, nas tentativas de tentar escapar do prédio, acabou ativando o alarme de segurança. Ao chegarem no prédio, os policiais encontraram o invasor miando na porta, na esperança de ser libertado.

Ao constatarem que a invasão ao banco havia sido feita por um gato, os agentes resgataram o animal e o soltaram, sem danos ao bichano ou ao estabelecimento.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Por Júlio Noronha*
postado em 02/12/2025 14:15
