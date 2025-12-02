Gato dispara alarme de agência bancária na Turquia

Uma cena um tanto quanto inusitada ocorreu em Aydin, na Turquia. A polícia local foi acionada após o alarme de uma agência bancaria ser ativado. Para a surpresa dos agentes, no entanto, o responsável por ativar o sistema de segurança foi um gato.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O alarme de um banco disparou e vários policiais foram ao local verificar um possível roubo, mas era apenas um gato preso dentro da agência pedindo ajuda com a cara mais lavada possível.pic.twitter.com/pNNDcsCXTZ— Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 2, 2025
O felino ficou preso na entrada da agência e, nas tentativas de tentar escapar do prédio, acabou ativando o alarme de segurança. Ao chegarem no prédio, os policiais encontraram o invasor miando na porta, na esperança de ser libertado.
Ao constatarem que a invasão ao banco havia sido feita por um gato, os agentes resgataram o animal e o soltaram, sem danos ao bichano ou ao estabelecimento.
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
Saiba Mais
- Mundo Norte-americano ganha na loteria com bilhete encontrado em posto de gasolina
- Mundo Gato a bordo: animal 'se perde' e vira atração em voo lotado
- Mundo A frase premonitória de Marilyn Monroe antes de ser achada morta
- Mundo Palau, o micropaís próximo a Taiwan que sofre as consequências da tensão entre China e EUA
- Mundo Hong Kong cria comitê independente para investigar incêndio que matou 151
- Mundo Naufrágio deixa ao menos 12 mortos e 60 desaparecidos na Amazônia peruana