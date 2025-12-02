InícioMundo
HISTÓRIA

Mapa bíblico errado mudou a compreensão das fronteiras, aponta estudo

Há 500 anos, ilustração da Terra Santa impressa ao contrário foi responsável por popularizar o uso dos mapas

Mapa impresso no Antigo Testamento, de Christopher Froschauer, em 1525 - (crédito: Divulgação/Universidade de Cambridge)
Estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, explica como mapas publicados na Bíblia moldaram o entendimento da sociedade sobre fronteiras geopolíticas. Há exatos 500 anos, em 1525, o Antigo Testamento, publicado por Christopher Froschauer na Suíça, revolucionou a forma como o livro sagrado era impresso. 

Considerado “um dos maiores fracassos e triunfos da indústria editorial”, segundo Nathan MacDonald, professor de Interpretação do Antigo Testamento na Universidade de Cambridge, o livro trazia um mapa da Terra Santa feito pelo pintor renascentista Lucas Cranach, o Velho, mas com um erro grotesco: o mapa foi impresso ao contrário. 

A ilustração de 1525 mostrava o Mar Mediterrâneo a leste da Palestina, em vez de no lado oeste. No entanto, explica MacDonald ao jornal Daily Mail, o conhecimento dos europeus sobre o Oriente Médio era tão pouco que ninguém parece ter percebido o erro. 

Apesar de cheio de erros e sem qualquer rigor técnico, os atlas das bíblias tiveram o papel de popularizar os mapas, que já existiam desde 1480, mas eram itens de luxo.

Mapa impresso no Antigo Testamento, de Christopher Froschauer, em 1525
Fronteiras

O mapa do Antigo Testamento de Christopher Froschauer mostra a Terra Santa dividida em 12 territórios, as chamadas Tribos de Israel. Além do território, as imagens levavam os leitores pelo caminho de peregrinação pelo deserto do Egito até a terra sagrada. 

As divisões territoriais refletiam não fronteiras políticas, mas ideais religiosos da época. Ainda assim, MacDonald conta que esses mapas mudaram a forma como as pessoas entendiam as representações. “À medida que mais e mais pessoas tiveram acesso à Bíblia a partir do século XVII, esses mapas disseminaram uma noção de como o mundo deveria ser organizado e qual era o seu lugar nele. Isso continua sendo extremamente influente”, explica o pesquisador. 

E não só a Bíblia mudou essa compreensão, mas o próprio livro cristão começou a ser interpretado de outras formas com as mudanças do mundo moderno. “As linhas nos mapas passaram a simbolizar os limites das soberanias políticas em vez das promessas divinas ilimitadas”, afirma. “Isso transformou a maneira como as descrições bíblicas do espaço geográfico eram compreendidas”.

Mas essa relação entre soberania política e fé também é motivo de preocupação. Para o especialista, é necessário ter atenção quando um povo afirma que sua forma de organizar a sociedade é fundada na religião. “Essas afirmações frequentemente simplificam e deturpam textos antigos que fazem diferentes tipos de reivindicações ideológicas em contextos políticos muito distintos”, conclui.

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 02/12/2025 15:44 / atualizado em 02/12/2025 15:48
