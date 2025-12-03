Dono de pizzaria na Itália viraliza após ofender turistas

O dono de uma pizzaria da cidade de Montecatini, na Toscana, Itália, repercutiu após publicar um vídeo em que insulta um grupo de turistas taiwaneses que visitavam seu estabelecimento. O episódio ocorreu no início de novembro.

Segundo o jornal La Nazione, 16 turistas de Taiwan foram ao restaurante Pizza dal Pazzo e pediram cinco pizzas, considerada "pequenas" pelo próprio gerente, e três cervejas. Incomodado com o pedido ser muito reduzido em comparação a quantidade de pessoas, Patrizio Pazzini iniciou uma gravação nos fundos da cozinha reclamando da situação aos funcionários. Em seguida, aproximou-se dos clientes no salão e passou a repetir comentários ofensivos enquanto aparentava gravar um vídeo promocional. Os turistas, sem entender o idioma, sorriram.

Horas depois, o vídeo começou a circular em Taiwan, onde internautas traduziram as falas e denunciaram as ofensas. Emissoras de TV, inclusive, exibiram as imagens.

Diante da repercussão negativa, Pazzini, que é irmão do ex-jogador de futebol Giampaolo Pazzini, publicou um vídeo no TikTok pedindo desculpas. A gravação, divulgada em 16 de novembro, já acumula mais de 880 mil visualizações. “Não tive a intenção de insultar ninguém. Nós, italianos, somos um povo brincalhão. Já viajei para o Oriente, para a China, lugares lindos com pessoas maravilhosas”, disse.

O vídeo original, com os insultos, foi apagado. Perfis do restaurante nas redes sociais, até mesmo páginas antigas, foram inundados por críticas. “Você poderia ter explicado as regras aos clientes adequadamente em vez de insultá-los”, escreveu uma internauta. Outra afirmou: “A pizzaria deveria ser fechada. A falta de respeito foi ofensiva demais”.

O prefeito de Montecatini, Claudio Del Rosso, lamentou o episódio e saiu em defesa do gerente, embora tenha condenado sua atitude. “Ele sempre faz piadas, mas desta vez errou feio. Seu comportamento foi inaceitável e ele deve pedir desculpas”, disse.

O prefeito afirmou ainda que convidará representantes diplomáticos dos países envolvidos para reforçar o espírito de hospitalidade da cidade. “Montecatini Terme sempre recebeu turistas do mundo inteiro. Este incidente não representa nossa comunidade.”