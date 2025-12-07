Kremlin diz que nova estratégia de segurança dos EUA concorda com 'visão' Russa

Putin reforça ameaça e diz que só haverá paz se Ucrânia ceder territórios - (crédito: BBC)

A Rússia defendeu neste domingo (7/12) a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, baseada na abordagem nacionalista da presidência de Donald Trump, e disse que ela está "globalmente em conformidade" com a visão de Moscou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Os ajustes que observamos, eu diria, estão globalmente em conformidade com a nossa visão", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista à televisão pública Rossia, referindo-se ao documento publicado na sexta-feira.

Peskov disse esperar que a nova estratégia americana "possa constituir uma garantia modesta para [a] capacidade [da Rússia] de continuar de forma construtiva [seu] trabalho conjunto para encontrar uma solução pacífica na Ucrânia".

O governo Trump publicou um documento que redefine sua "estratégia de segurança nacional" de acordo com a posição do presidente americano, que consiste em priorizar os interesses de seu país.

O documento antecipa o "desaparecimento da civilização europeia" e defende a luta contra as "migrações em massa" e a restauração do "predomínio dos Estados Unidos na América Latina".

Também declara que a Otan não será ampliada, contrariando as esperanças do governo ucraniano, que enfrenta a invasão russa.