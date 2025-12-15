Investigação aponta filho como responsável por matar Rob Reiner e esposa

O diretor e cineasta Rob Reiner ao lado da esposa, a fotógrafa Michele Singer - (crédito: Reproduc?a?o)

Nick Reiner, de 32 anos, foi o responsável por matar os pais, o cienasta Rob Reiner e a fotógrafa Michele Singer, segundo afirmou a polícia de Los Angeles, nesta segunda-feira (15/12). Os dois foram encontrados mortos dentro da própria casa, nesse domingo (14/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Diretor de Hollywood Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa



De acordo com informações da revista americana People, Nick era o filho do meio do casal. Detido e sem direito a fiança, foi acusado formalmente de homicídio. Não foi informada, no entanto, a motivação do crime. Nesta terça-feira (15/12), o caso será mandado para a promotoria.

Rob Reiner tem no currículo alguns clássicos do cinema americano. Alguns dos filmes de destaque que dirigiu incluem Harry & Sally – Feitos Um para o Outro (1989), Isto é Spinal Tap (1984), Conta Comigo (1986) e O Presidente Americano (1995). Estrelou ainda, como ator, a série de comédia All in the Family, New Girl, e, mais recentemente, The Bear.

O cineasta era casado com a fotógrafa Michele há 36 anos. Os dois se conhecerem durante a produção de Harry & Sally – Feitos Um para o Outro, onde trabalharam juntos. O casal deixa três filhos: Romy, Nick e Jake. Rob também era pai adotivo de Tracy Reiner, filha biológica da ex-mulher Penny Marshall.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o comunicado publicado pela polícia de Los Angeles nas redes sociais:

LAPD News: Detectives Announce Arrest in Murder of Robert and Michele Reiner pic.twitter.com/0Mn7P81GVA — LAPD PIO (@LAPDPIO) December 15, 2025

Famosos lamentam a morte do casal

Diversas personalidades foram às redes sociais para lamentar a morte de Rob Reiner e Michele Singer. A repercussão pelo contexto que envolveu o cineasta e a fotógrafa foi intensa, principalmente, em Hollywood.

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama afirmou que, junto de Michelle Obama, está "desolado" com o episódio. "Michelle e eu estamos desolados com o falecimento trágico de Rob Reiner e sua querida esposa, Michele. As conquistas de Rob no cinema e na televisão nos deram algumas das histórias mais queridas nas telas. Mas, por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas — e um compromisso ao longo da vida de colocar essa crença em prática(...) Enviamos nossas mais profundas condolências a todos que os amavam", afirmou.

O ator Ben Stiller elencou Reiner como um dos seus diretores favoritos. Além disso, afirmou que o companheiro "fez alguns dos filmes mais marcantes para a minha geração". "Conseguiu sair da sombra cômica do grande Carl Reiner e da carreira como ator de TV para se tornar um grande diretor, responsável por uma sequência incrível de filmes. Spinal Tap é uma das melhores comédias já feitas — e a lista continua. Ele era uma pessoa gentil, atenciosa e muito, muito engraçada. Eu não o conhecia bem, mas sempre fui fã e sinto uma tristeza verdadeira por aqueles que o conheciam e por sua família", lamentou.

O escritor Stephen King também se manifestou. Ele se disse "horrorizado" pela situação. "Estou horrorizado e entristecido com a morte de Rob Reiner e Michele. Um amigo maravilhoso, aliado político e cineasta brilhante (incluindo dois dos meus filmes). Descanse em paz, Rob. Você sempre esteve ao meu lado", escreveu. Eternizado na figura de Frodo Bolseiro durante a trilogia O Senhor dos Anéis, Elijah Wood ofereceu seus sentimentos. "Fiquei horrorizado ao saber do falecimento de Rob Reiner e de sua querida esposa Michelle. Meus sinceros sentimentos aos filhos e familiares".

Candidata à presidência dos EUA em 2024, mas derrotada por Trump, a democrata Kamala Harris acredita que o trabalho de Rob Reiner tenha impactado "gerações de americanos". "Os personagens, diálogos e imagens que ele trouxe à vida no cinema e na televisão estão entrelaçados em nossa cultura. Rob amava nosso país, se importava profundamente com o futuro da nossa nação e lutou pela democracia americana”.







