Diretor de Hollywood Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa

Los Angeles (EUA) – O cineasta e ator americano Rob Reiner, 78 anos, e a esposa, Michele Singer Reiner, 68, foram encontrados mortos na tarde de domingo (14) em sua residência no bairro de Brentwood, em Los Angeles. As autoridades locais investigam o caso como um aparente homicídio.



Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), socorristas foram acionados por volta das 15h30 (horário local) para atender a uma ocorrência na casa do casal e, ao chegarem, localizaram os dois já sem vida no interior do imóvel. Ambas as vítimas apresentavam ferimentos consistentes com golpes de faca, segundo informações preliminares das investigações.



Familiares identificaram formalmente o diretor e a esposa, e um porta-voz da família divulgou nota em que manifesta “profunda tristeza pela trágica perda” e pede privacidade neste momento difícil.

Rob Reiner era um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, com carreira que atravessou décadas. Ele começou como ator e ganhou notoriedade na televisão na série All in the Family na década de 1970, papel que lhe rendeu dois Emmys. Como diretor, assinou sucessos que marcaram gerações, como When Harry Met Sally..., Stand by Me, The Princess Bride, A Few Good Men e This Is Spinal Tap.



A morte do casal chocou a comunidade do entretenimento internacional. Autoridades ainda não fizeram prisões e a investigação segue em curso com a divisão de homicídios do LAPD, que deve divulgar mais detalhes oficialmente nas próximas horas.