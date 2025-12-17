InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Físico português e diretor do MIT é morto a tiros nos EUA

Nuno Loureiro, renomado pesquisador em fusão nuclear e física de plasmas, foi vítima de assassinato nos Estados Unidos

Tragédia nos EUA: diretor do MIT e físico português perde a vida a tiros - (crédito: Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT))
Tragédia nos EUA: diretor do MIT e físico português perde a vida a tiros - (crédito: Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT))

O físico português Nuno Loureiro morreu após ser vítima de disparos de arma de fogo na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na terça-feira (16/12). A informação foi comunicada oficialmente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal durante uma sessão no parlamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Loureiro ocupava, desde maio deste ano, a direção do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas do mundo. Reconhecido pelo trabalho na área da física teórica, o cientista dedicava-se principalmente ao estudo do plasma e às possibilidades de aplicação da fusão nuclear como fonte de energia.

O anúncio da morte ocorreu no início de uma reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que foi interrompida por um minuto de silêncio. 

Até o momento, as autoridades norte-americanas não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do crime. O governo português manifestou pesar pela perda e acompanha o caso por meio de seus serviços diplomáticos.

Formado pelo Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, Nuno Loureiro construiu uma carreira de destaque no meio acadêmico internacional. Seu trabalho científico concentrava-se na compreensão do comportamento de plasmas magnetizados, abordando temas como reconexão magnética, geração de campos magnéticos, confinamento de plasma e processos turbulentos associados à fusão nuclear.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 17/12/2025 10:19
SIGA
x