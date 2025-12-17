Físico português e diretor do MIT é morto a tiros nos EUA

Tragédia nos EUA: diretor do MIT e físico português perde a vida a tiros - (crédito: Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT))

O físico português Nuno Loureiro morreu após ser vítima de disparos de arma de fogo na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na terça-feira (16/12). A informação foi comunicada oficialmente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal durante uma sessão no parlamento.

Loureiro ocupava, desde maio deste ano, a direção do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas do mundo. Reconhecido pelo trabalho na área da física teórica, o cientista dedicava-se principalmente ao estudo do plasma e às possibilidades de aplicação da fusão nuclear como fonte de energia.

O anúncio da morte ocorreu no início de uma reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que foi interrompida por um minuto de silêncio.

Até o momento, as autoridades norte-americanas não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do crime. O governo português manifestou pesar pela perda e acompanha o caso por meio de seus serviços diplomáticos.

Formado pelo Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, Nuno Loureiro construiu uma carreira de destaque no meio acadêmico internacional. Seu trabalho científico concentrava-se na compreensão do comportamento de plasmas magnetizados, abordando temas como reconexão magnética, geração de campos magnéticos, confinamento de plasma e processos turbulentos associados à fusão nuclear.