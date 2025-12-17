Vocalista de banda de rock desmaia após levar choque do microfone

O vocalista da banda de rock Mi Major Amigo Scott desmaiou após levar um choque do microfone durante uma apresentação em Lima, Peru - (crédito: Reprodução/ redes sociais)

O jovem Carlos Suárez, de 21 anos, foi vítima de um choque durante uma apresentação da banda de rock Mi Major Amigo Scott. A descarga elétrica foi tão forte que o rapaz caiu desmaiado, derrubando inclusive uma das partes da bateria, que estava atrás dele.

Carlos e a banda se apresentavam em um bar no centro de Lima, capital do Peru, em uma noite que era dedicada à apresentação de artistas locais. Em um dos momentos do vídeo do show, é possível ver o momento em que o jovem agarrou o microfone e ficou paralisado com o choque e acabou desabando para trás.

O artista ficou alguns segundos deitado após receber a descarga elétrica e acabou sendo acudido pelos companheiros de equipe e integrantes de outras bandas, sendo prontamente levado para o hospital. No perfil do Instagram, Suárez comentou sobre o momento de susto.

"Passei por uma situação muito traumática e quase perdi a vida. O que aconteceu poderia ter tido consequências fatais. Mas estou bem de saúde. Tenho algumas queimaduras no pescoço, mas felizmente nenhuma outra complicação", comentou o jovem.

Segundo o vocalista, os equipamentos já vinham apresentando problemas nas apresentações das bandas anteriores. Suárez disse que vai dar uma pausa com os shows enquanto se recupera física e emocionalmente.

