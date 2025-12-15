Comunidade judaica homenageia vítimas de atentado em Sydney

Membros da comunidade judaica em Sydney prestaram, nesta segunda-feira (15/12), uma homenagem em um memorial improvisado na praia de Bondi, um dia após os ataques terroristas acontecidos no local. Nesse domingo (14/12), 16 pessoas foram mortas e 40 ficaram feridas.
O local foi coberto com bandeiras isralenses e australianas, além de flores. Os presentes cantavam músicas judaicas. Policiais e seguranças fizeram uma patrulha no local durante o tributo.
Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, afirmou em entrevista coletiva que o atentato se deu por "pura maldade". Ele também esteve presente na homenagem. "O que vimos ontem foi um ato de pura maldade, um ato de antissemitismo, um ato de terrorismo. Hoje, todos os australianos demonstram solidariedade e dizem: estamos com vocês. Faremos o que for necessário para eliminar o antissemitismo. É um flagelo, e vamos erradicá-lo juntos", afirmou.
- Leia também: Governador visita 'herói' que tomou arma de atirador
O atentado aconteceu durante um evento de Hanukkah, tadicional momento de celebração da cultura judaica. O episódio foi protagonizado por dois homens, que portavam armas de fogo. De acordo com a polícia local, os atiradores eram pai e filho. O primeiro morreu. O segundo, apesar de atingido, apresenta quadro estável. Além disso, dois aparelhos explosivos foram encontrados pelas autoridades e foram desarmados. Uma criança de dez anos, um sobrevivente do Holocausto e dois rabinos estão entre as vítimas.
