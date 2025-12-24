"Ocultação de potenciais cúmplices levanta preocupações", diz vitima de Epstein

Faixa com a foto de Trump e Epstein estendida em frente ao Capitólio: busca interminável por justiça - (crédito: Heather Diehl/Getty Images/AFP)

A norte-americana Lisa Phillips foi abusada pelo financista e traficante sexual Jeffrey Epstein quando tinha 20 anos, entre 2000 e 2003. Em entrevista ao Correio, por e-mail, ela falou sobre a divulgação dos arquivos do caso Epstein e cobrou maior transparência das autoridades. Nesta terça-feira, mais de 13 mil documentos foram publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Muitos deles faziam menção ao presidente Donald Trump.

A norte-americana Lisa Phillips foi abusada pelo financista e traficante sexual Jeffrey Epstein quando tinha 20 anos, entre 2000 e 2003. (foto: Arquivo pessoal)

Qual a sua opinião sobre o governo divulgar apenas arquivos com trechos censurados?