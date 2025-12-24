InícioMundo
"Ocultação de potenciais cúmplices levanta preocupações", diz vitima de Epstein

Lisa Phillips, abusada dos 20 aos 23 anos por Jeffrey Epstein, exige a divulgação dos nomes dos cúmplices do financista americano e admite experimentar sentimentos conflitantes em relação aos arquivos

A norte-americana Lisa Phillips foi abusada pelo financista e traficante sexual Jeffrey Epstein quando tinha 20 anos, entre 2000 e 2003. Em entrevista ao Correio, por e-mail, ela falou sobre a divulgação dos arquivos do caso Epstein e cobrou maior transparência das autoridades. Nesta terça-feira, mais de 13 mil documentos foram publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.  Muitos deles faziam menção ao presidente Donald Trump. 
Qual a sua opinião sobre o governo divulgar apenas arquivos com trechos censurados? 
Isso parece como descascar apenas algumas camadas de uma cebola muito grande — o público recebeu apenas uma fração dos arquivos, repletos de censura excessiva e inexplicável. O mais preocupante é que as identidades das sobreviventes foram expostas, enquanto informações sobre supostos cúmplices, finanças e conclusões do júri foram quase totalmente ocultadas. 

Na condição de sobrevivente, quais seus sentimentos relação à liberação desses arquivos? 
 
Como sobrevivente, a divulgação é algo ao mesmo tempo reconfortante e profundamente doloroso: confirma a dimensão do abuso, mas reforça o quanto as instituições falharam em agir, apesar dos claros alertas que remontam a décadas. Muitos de nós sabemos exatamente quem cometeu esses crimes, então ver esses nomes e detalhes protegidos — enquanto as vítimas não são — reabre feridas antigas, em vez de trazer paz.

Você acredita que faltou transparência em relação a esses arquivos? Por quê?
 
Sim. A verdadeira transparência significa proteger as vítimas e, ao mesmo tempo, divulgar integralmente quem facilitou, participou ou acobertou esses crimes, e isso não aconteceu nesse caso. Quando potenciais cúmplices, registros financeiros e materiais do grande júri aprovados pelo juiz são totalmente ocultados, isso levanta sérias preocupações sobre quem está sendo protegido e por quê. 
 
 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 24/12/2025 01:27
