Zelensky diz que há documentos "quase" e "totalmente" prontos em plano de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostrou otimismo nesta quinta-feira (25/12), após conversas com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o plano de paz com a Rússia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Alguns documentos, a meu ver, estão quase prontos, e alguns estão totalmente prontos", disse Zelensky em postagem na rede social X. "É importante que a gente consiga organizar o que discutimos hoje com os enviados do presidente Trump", acrescentou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ele destacou, no entanto, que ainda há trabalho a ser feito em "temas sensíveis". Zelensky não detalhou na postagem quais seriam estes temas, e nem quais são os documentos que estariam quase ou totalmente prontos.
"Mas, junto com a equipe americana, nós sabemos como colocar tudo isso em prática. As próximas semanas também podem ser intensas", disse. "Obrigado América!", concluiu.
Saiba Mais
- Mundo Tempestades e inundações atingem sul da Califórnia, nos EUA
- Mundo Como a prisão de uma mulher em Londres mudou a vida de crianças no mundo todo
- Mundo Papa faz apelo por diálogo Rússia-Ucrânia e recorda situação em Gaza
- Mundo O 'trem do amor', no qual ucranianas visitam seus maridos que lutam contra a Rússia
- Mundo Em carta, Bolsonaro confirma filho Flávio como pré-candidato a presidente
- Mundo Bilhete único ganha prêmio de R$ 10 bilhões em loteria dos EUA