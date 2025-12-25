Zelensky diz que há documentos "quase" e "totalmente" prontos em plano de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala à imprensa antes de seu encontro com o presidente do Chipre em Kiev, em 4 de dezembro de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. - (crédito: Genya Savilov (agência France-Presse))

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostrou otimismo nesta quinta-feira (25/12), após conversas com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o plano de paz com a Rússia.

"Alguns documentos, a meu ver, estão quase prontos, e alguns estão totalmente prontos", disse Zelensky em postagem na rede social X. "É importante que a gente consiga organizar o que discutimos hoje com os enviados do presidente Trump", acrescentou.

Ele destacou, no entanto, que ainda há trabalho a ser feito em "temas sensíveis". Zelensky não detalhou na postagem quais seriam estes temas, e nem quais são os documentos que estariam quase ou totalmente prontos.

"Mas, junto com a equipe americana, nós sabemos como colocar tudo isso em prática. As próximas semanas também podem ser intensas", disse. "Obrigado América!", concluiu.