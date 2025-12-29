Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador

Para ele, Trump não conhece muito sobre a situação política brasileira e sobre o ex-presidente - (crédito: Foto: Alan Santos/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "descartou" o ex-presidente Jair Bolsonaro depois que passou a considerá-lo um "perdedor", segundo a avaliação do ex-embaixador americano John Feeley, em entrevista ao portal BBC News Brasil. Para Feeley, após Bolsonaro ser condenado e preso, Trump deixou de se importar com a situação do brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA). Ele deixou o governo americano em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.

Para ele, Trump não conhece muito sobre a situação política brasileira e sobre o ex-presidente.

"Posso quase garantir que ele não acorda todos os dias pensando no Brasil", disse ele à BBC News Brasil. "E assim que Bolsonaro deixou de ser uma referência na política brasileira e o Estado de Direito e a Justiça democrática prevaleceram no Brasil, Donald Trump simplesmente o descartou".

Segundo a avaliação do ex-embaixador, o revés jurídico de Bolsonaro o tornou um "perdedor" aos olhos de Trump. "Se há algo que Donald Trump não tolera são perdedores", disse ele ao portal.

Feeley disse acreditar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não desempenhou um papel importante em influenciar as ações de Trump a favor de Bolsonaro. Para o ex-embaixador, Rubio não "se importa" com o Brasil. O diretor do CMIA avaliou que o que convenceu Trump foi o lobby feito pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

Depois que Bolsonaro foi condenado e Trump voltou atrás na imposição de tarifas ao Brasil, o presidente americano não admitiu o erro - segundo Feeley, uma atitude que ele tomou durante toda a vida.

Na avaliação dele, a suspensão das tarifas não foi resultado das negociações brasileiras, e sim um reflexo do comportamento errático de Trump. O ex-embaixador opinou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve "sorte" por Trump ter desistido das sanções ao Brasil.

"Eu encorajaria tanto Lula quanto praticamente qualquer líder a se manterem fora da órbita de Trump, na medida do possível, e a deixarem o sistema límbico de nossos laços econômicos, culturais e sociais continuar funcionando até que os Estados Unidos retornem a um nível mais normal de comportamento internacional aceitável", afirmou Feeley.