Trump "ofereceu várias saídas", diz vice dos EUA sobre ataque à Venezuela

"Maduro é a pessoa mais recente a descobrir que o presidente Trump fala a sério", pontuou JD Vance - (crédito: AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que o chefe da Casa Branca, Donald Trump, "ofereceu várias saídas" à Venezuela para que os EUA recuassem da ideia de atacar o país, na madrugada deste sábado (3/1).

"O presidente ofereceu várias saídas, mas foi muito claro durante todo esse processo (de negociação)", afirmou D Vance, em publicação no X.

JD Vance comentou justificou tanto o ataque dos Estados Unidos a Caracas, na manhã deste sábado (3/1), como a captura do presidente venezuelano Nicolas Maduro. Segundo o vice norte-americano, a ofensiva mostra que Trump cumpriu sua palavra.

"Maduro é a pessoa mais recente a descobrir que o presidente Trump fala a sério", pontuou. "Parabéns aos nossos corajosos operadores especiais que realizaram uma operação verdadeiramente impressionante", acrescentou o vice-presidente dos EUA.

Ataques à Venezuela

Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, na madrugada deste sábado. O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social.