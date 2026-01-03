Maduro será julgado nos EUA por 'narcoterrorismo', diz procuradora-geral

Nicolás Maduro acena para simpatizantes durante o "Dia da Resistência Indígena", em Caracas - (crédito: Federico Parra/AFP)

A procuradora-geral dos EUA, Pamela Bondi, afirmou, em publicação nas redes sociais neste sábado (3/1), que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores, capturados durante ataque do governo Trump na Venezuela, serão julgados em solo estadunidense.

Na declaração, Bomdi disse que Maduro e Flores "sentirão toda a fúria da justiça americana em solo americano", e disse que eles foram indiciados pelos crimes de "conspiração narcoterrorista, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos".

Autoridades dos EUA celebram o ataque

A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças militares dos Estados Unidos provocou repercussão política interna, com declarações de apoio de aliados do presidente Donald Trump, manifestações do Departamento de Estado e avaliações no Congresso americano de que a ofensiva chegou ao fim.

