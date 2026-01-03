Lula condena ataque dos EUA à Venezuela: "flagrante violação do direito internacional"

Em meio à esta crise, o Lula convocou uma reunião de emergência para hoje, às 10h, no Palácio do Itamaraty - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou, neste sábado (3/1), sobre os bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra a Venezuela seguidos pela captura de Nicolás Maduro. Para Lula, esses ataques são uma “afronta gravíssima à soberania da Venezuela” e afirmou que a ação abre um precedente perigoso “para toda a comunidade internacional”.



“Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo”, disse o presidente em publicação feita no X (antigo Twitter).

O mandatário reforçou a posição do Brasil contra o uso da força, citando posicionamentos recentes em outros países e regiões, como Ucrânia e Palestina. Ele disse ainda que a ação lembra os “piores momentos da interferência na política” da América Latina e do Caribe e disse que a ação “ameaça a preservação da região como zona de paz”.

“A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”, finalizou.

Em meio à crise, o Lula convocou uma reunião de emergência para hoje, às 10h, no Palácio do Itamaraty. O presidente irá participar do encontro via chamada de vídeo e pediu para a pasta diplomática e o Ministério da Defesa o manterem a par de todos os fatos.