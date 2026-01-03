Governo alerta para impactos humanitários de ataque dos EUA à Venezuela

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), por meio de uma nota divulgada neste sábado (3/1), disse acompanhar a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e reafirmou a importância da Carta Internacional dos Direitos Humanos e dos princípios fundamentais do direito internacional.
“O MDHC alerta para os impactos humanitários do contexto regional e acompanha de forma permanente a situação na região de fronteira, reiterando o compromisso do Estado brasileiro com ações humanitárias, de acolhimento e de proteção aos direitos das pessoas migrantes e refugiadas”, destacou a pasta.
- Leia também: Venezuela: vice-presidente diz que paradeiro de Maduro é desconhecido e pede prova de vida
O ministério também disse que equipes do órgão estarão disponíveis para atuar, dentro de suas competências e atribuições, no caso de eventuais desdobramentos de natureza humanitária. O posicionamento ministerial se dá após os EUA atacarem estados da Venezuela e capturarem o presidente do país, Nicolás Maduro, juntamente com sua esposa, Cilia Flores.
