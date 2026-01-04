Papa Leao XIV diz que soberania da Venezuela deve ser garantida

O Papa Leão XIV fala enquanto preside uma Santa Missa pela Solenidade de Maria Mãe de Deus como parte das celebrações de Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 1º de janeiro de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP) - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (4/1) que "o bem-estar do querido povo venezuelano" deve prevalecer e pediu garantias "à soberania" da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em um bombardeio ao país sul-americano realizado neste sábado (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Com o coração cheio de preocupação, acompanho os desdobramentos da situação na Venezuela. O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao empreendimento de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", afirmou o pontífice americano após sua oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Leia também: Refugiados que vivem no DF repercutem ataque dos EUA à Venezuela

Trump diz que EUA vão controlar Venezuela

Após acompanhar o ataque à Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (3/1) que seu país vai administrar a nação sul-americana até que sejam decididos os próximos passos na gestão venezuelana, depois da captura do líder venezuelano Nicolas Maduro.

"Nós queremos ajudar esse país a fazer (a transição) de forma justa. Ter alguem (dos EUA) ali, até que a situação seja resolvida. Iremos administrar a Venezuela até que ele (país) possa permancer de forma segura, apropriada e justa", afirmou Trump, em conversa com jornalistas, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

Leia também: Suprema corte da Venezuela determina que vice assuma presidência

Petróleo O líder norte-americano também discorreu sobre interesses dos EUA na exploração de petróleo na Venezuela. Com a intervenção no país sul-americano, Trump prevê que empresas norte-americanas do setor vão avançar investimentos à indústria petrolífera venezuelana. "Teremos grandes empresas americanas de petróelo que vão gastas US$ bilhões para consertar a infraestrutura e começar a ganhar dinheiro pelo país (Venezuela)", anunciou Trump. Na avaliação dele, embora tenha classificado como bem-sucedido o ataque à Venezuela, os Estados Unidos estão preparados para uma segunda ofensiva contra o país sul-americano. "Estados preparados para lançar segunda onda de ataques, se for necessário", ameaçou.



*Com informações da AFP