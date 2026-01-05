InícioMundo
Navios petroleiros deixam a Venezuela após bloqueio marítimo dos EUA

Embarcações carregadas de petróleo passaram a deixar portos venezuelanos com sistemas de rastreamento desligados

Embarcações carregadas de petróleo passaram a deixar portos venezuelanos com sistemas de rastreamento desligados em
Embarcações carregadas de petróleo passaram a deixar portos venezuelanos com sistemas de rastreamento desligados em "modo escuro", após bloqueios e sanções impostas pelos EUA depois da captura de Nicolás Maduro - (crédito: Jason Weeks por Pixabay)

Cerca de uma dúzia de navios carregados de petróleo cru e derivados deixaram portos da Venezuela nos últimos dias. As saídas ocorrem após os Estados Unidos imporem um bloqueio marítimo ao país e anunciarem a captura do presidente Nicolás Maduro. A informação é do jornal norte-americano The New York Times.

Segundo dados de rastreamento analisados por empresas especializadas, cerca de 12 embarcações partiram com os sistemas de identificação automática desligados, prática conhecida como “navegação em modo escuro”, usada para dificultar a localização e a identificação de navios em alto-mar.

De acordo com o jornal, quatro dos petroleiros, chamados Veronica III, Vesna, Bertha e Aquila II, foram vistos por imagens de satélite a cerca de 50km a oeste da costa venezuelana utilizando nomes falsos e informando geolocalizações incorretas. Ainda segundo a reportagem, as embarcações deixaram a Venezuela sem autorização do governo interino de Delcy Rodriguez.

Os outros 12 navios petroleiros desligaram seus transmissores de geolocalização, algo incomum na navegação comercial, e ainda não foram localizados por imagens de satélite mais recentes, segundo o NYT.

Apesar do site de monitoramento marítimo "TankerTrackers" afirmar que os petroleiros estavam carregados de petróleo cru, o "New York Times" reportou que algumas dessas embarcações estavam vazias para poderem navegar mais rapidamente.

O movimento ocorre após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua mulher, Cilia Flores, em uma operação das forças norte-americanas que atingiu Caracas na madrugada do sábado (3/1).

 

postado em 05/01/2026 10:20
