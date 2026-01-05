Navios petroleiros deixam a Venezuela após bloqueio marítimo dos EUA

Embarcações carregadas de petróleo passaram a deixar portos venezuelanos com sistemas de rastreamento desligados em "modo escuro", após bloqueios e sanções impostas pelos EUA depois da captura de Nicolás Maduro - (crédito: Jason Weeks por Pixabay)

Cerca de uma dúzia de navios carregados de petróleo cru e derivados deixaram portos da Venezuela nos últimos dias. As saídas ocorrem após os Estados Unidos imporem um bloqueio marítimo ao país e anunciarem a captura do presidente Nicolás Maduro. A informação é do jornal norte-americano The New York Times.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo dados de rastreamento analisados por empresas especializadas, cerca de 12 embarcações partiram com os sistemas de identificação automática desligados, prática conhecida como “navegação em modo escuro”, usada para dificultar a localização e a identificação de navios em alto-mar.

Leia também: Cuba confirma morte de 32 militares no ataque dos EUA à Venezuela

De acordo com o jornal, quatro dos petroleiros, chamados Veronica III, Vesna, Bertha e Aquila II, foram vistos por imagens de satélite a cerca de 50km a oeste da costa venezuelana utilizando nomes falsos e informando geolocalizações incorretas. Ainda segundo a reportagem, as embarcações deixaram a Venezuela sem autorização do governo interino de Delcy Rodriguez.

Os outros 12 navios petroleiros desligaram seus transmissores de geolocalização, algo incomum na navegação comercial, e ainda não foram localizados por imagens de satélite mais recentes, segundo o NYT.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar do site de monitoramento marítimo "TankerTrackers" afirmar que os petroleiros estavam carregados de petróleo cru, o "New York Times" reportou que algumas dessas embarcações estavam vazias para poderem navegar mais rapidamente.

O movimento ocorre após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua mulher, Cilia Flores, em uma operação das forças norte-americanas que atingiu Caracas na madrugada do sábado (3/1).