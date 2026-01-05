Israel mantém a proibição de entrada em Gaza para jornalistas estrangeiros

Familiares do fotojornalista palestino Hussam al-Masri, um contratado da Reuters morto em um ataque israelense ao Hospital Nasser, lamentam seu corpo antes de seu funeral em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 25 de agosto de 2025 - (crédito: AFP)

Israel considera que o cessar-fogo na Faixa de Gaza não justifica autorizar a entrada de jornalistas estrangeiros no território palestino, segundo um documento do governo enviado ao Supremo Tribunal, que decidirá posteriormente sobre a questão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Apesar de uma mudança na situação fática no terreno, a entrada de jornalistas (tanto estrangeiros como não estrangeiros) na Faixa de Gaza sem escolta (...) não deve ser autorizada", afirma o procurador, que representa o governo, no documento encaminhado ao tribunal e obtido pela AFP.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Isto se deve a motivos de segurança, segundo a posição das autoridades militares, que consideram que ainda existe risco para a segurança", acrescenta, destacando "a persistência de ameaças e incidentes".

A Associação da Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA, na sigla em inglês), que representa os meios internacionais em Israel e nos Territórios Palestinos e conta com centenas de membros, solicitou em 2024 à Justiça israelense permitir acesso imediato a Gaza.

Após vários adiamentos processuais, o governo tinha até segunda-feira para responder formalmente a esse pedido.

Leia também: Chefe da ONU pede a Israel que reverta proibição de ONGs em Gaza

Desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em território israelense, as autoridades de Israel impediram que jornalistas estrangeiros entrassem de forma independente no território devastado.

Israel só autorizou alguns repórteres a acompanhar suas tropas no território palestino sob bloqueio israelense.

Em várias ocasiões desde o início do procedimento, a FPA denunciou as "táticas dilatórias" de Israel "para impedir a entrada de jornalistas" no território.

Leia também: Netanyahu se reunirá com Trump nesta segunda-feira nos Estados Unidos

Segundo a associação, o governo impede que os jornalistas "cumpram seus deveres jornalísticos" e dificulta "o direito do público à informação".

Apesar do acordo de cessar-fogo vigente desde 10 de outubro, há disparos diários na Faixa de Gaza. Um total de 420 palestinos morreram desde essa data, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Leia também: Angelina Jolie visita Rafah para expressar apoio à população de Gaza

O exército israelense informou que três soldados morreram. Um jornalista da AFP integra o conselho de administração da FPA.