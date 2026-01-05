Norte-americana é acusada de matar dois ex-maridos no mesmo dia

Susan Avalon foi presa sob a acusação de ter matado a tiros os dois ex-maridos no mesmo dia - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

Susan Avalon, uma mulher de 51 anos, foi presa no estado da Flórida, Estados Unidos, após ser acusada de matar os dois ex-maridos a tiros no mesmo dia. Os crimes aconteceram em 17 de dezembro de 2025, nas cidades de Bradenton e Tampa, ambas na estado Flórida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No dia do duplo homicídio, o serviço de emergência dos EUA, foi acionado em Bradenton por um dos ex-maridos de Susan, um homem de 54 anos que não teve o nome revelado. Aos agentes de segurança, o homem contou ter sido baleado na região do abdômen pela ex-esposa, no momento em que atendeu a porta.

A vítima chegou a ser levada para um hospital próximo mas não resistiu aos ferimentos. Susan e o ex-marido foram casados por 11 anos, e atualmente enfrentavam uma disputa judicial referente a pensão alimentícia no valor de quatro mil dólares.

No momento do crime, a filha de 15 anos do homem estava em casa. Aos agentes ela relatou ter ouvido os disparos e ter visto uma pessoa fugindo em um veículo Honda Odyssey prateado. Os policiais rastrearam a placa do carro. Quando chegaram na casa de Susan, encontraram ela limpando o veículo com água sanitária.

Ao ser interrogada sobre o ex-marido, Susan teria respondido “qual deles?”, o que levantou a suspeita dos agentes sobre a situação do outro ex-esposo da mulher. Policiais foram enviados a Tampa para verificar a situação do homem, ao chegarem ao local, encontraram a porta da residência arrombada e o ex-marido de Susan morto a tiros.

Leia também: Físico português e diretor do MIT é morto a tiros nos EUA

Susan está presa e a investigação do homicídio em Tampa ainda está em andamento. A promotoria responsavel peolo caso disse qua vai pedir pena de morte para a acusada.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais Mundo Roupa de Maduro preso vira febre e buscas saltam 600%

Roupa de Maduro preso vira febre e buscas saltam 600% Mundo Federação Nacional de Arquitetos repudia intervenção na Venezuela

Federação Nacional de Arquitetos repudia intervenção na Venezuela Mundo Jogador do Metz tem 30% do corpo queimado em tragédia na Suíça