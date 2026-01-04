Jogador do Metz tem 30% do corpo queimado em tragédia na Suíça

O meia francês Tahirys dos Santos, do Metz, teve 30% do corpo queimado em decorrência do incêndio em um bar na Crans-Montana, na Suíça, na madrugada do Ano Novo. O jovem de 19 anos escapou das chamas e se encontrava no primeiro andar quando o fogo se alastrou. Apesar de livre, o atleta voltou ao local da incêndio para salvar a namorada, Coline.

"Não posso dizer que ele está bem, porque está sofrendo terrivelmente. Ele tem queimaduras em cerca de 30% do corpo. Ele sofreu queimaduras na parte de trás da cabeça e em grande parte do corpo. Precisaremos esperar quatro ou cinco dias para saber mais, porque, quando se trata de vítimas de queimaduras, os primeiros dias são cruciais em termos de infecções e infecções secundárias", disse Cristophe Hutteau, agente de Tahirys, à BFMTV.

Com isso, Tahirys está internado na Alemanha em estado grave. O Metz, aliás, confirmou o estado de saúde do francês.

A tragédia deixou 40 mortos e 119 feridos. Até o momento, houve identificação de quatro mulheres e seis homens suíços de 14 a 31 anos, dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, uma pessoa com dupla nacionalidade italiana e emiradense de 16 anos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

Presidente da Fifa lamenta

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou sobre o acidente. Suíço, ele lamentou o acontecido e prestou homenagem às vítimas e feridos, mas não citou Tahirys nominalmente.

"Estou profundamente entristecido com a notícia de que um incêndio trágico tirou a vida de muitas pessoas e deixou dezenas de feridos em Crans-Montana. É uma parte da Suíça que é muito querida para mim, e não tenho dúvidas de que a comunidade local se unirá para oferecer o máximo de apoio possível àqueles que precisam. Em nome de todos na FIFA, estendo minhas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos de todos os afetados por essa tragédia", destacou.



