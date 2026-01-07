MAGA já era: Casa Branca tem nova gíria para Trump

A expressão ganhou destaque após uma publicação no perfil oficial da Casa Branca - (crédito: AFP)

Após usar o slogan Make America Great Again (MAGA) como campanha e lema político, no mesmo dia em que anunciou a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu a uma nova sigla nas redes sociais: FAFO.

A expressão ganhou destaque após uma publicação no perfil oficial da Casa Branca. Na postagem, a legenda dizia “Chega de jogos”, acompanhada de uma imagem em preto e branco de Trump, com a sigla FAFO em evidência.

O que significa FAFO?

FAFO é a abreviação da frase em inglês “F*ck Around and Find Out”, uma expressão de tom provocativo que pode ser interpretada como “Faça besteira e arque com as consequências” ou “Brincou com fogo, vai se queimar”. O termo é usado como um aviso de que ações imprudentes ou desafiadoras podem gerar reações duras.

Popularizada inicialmente na internet, a expressão se espalhou por fóruns e redes sociais antes de ser incorporada ao vocabulário político e, mais recentemente, adotada por figuras públicas e membros do governo norte-americano.

Não é a primeira vez que Trump utiliza o termo. Segundo o site USA Today, em janeiro de 2025, o presidente já havia feito uma publicação semelhante ao se referir à Colômbia. Outros integrantes da administração também passaram a empregar a sigla, como o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

Atualmente, o uso de FAFO é comum em plataformas como X (antigo Twitter), Reddit e TikTok, aparecendo tanto em debates políticos quanto em vídeos de prisões e ações policiais, muitas vezes em tom irônico ou humorístico.