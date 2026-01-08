InícioMundo
Venezuela em transe

Forças dos EUA perseguem dois petroleiros sancionados em alto-mar

Forças especiais dos Estados Unidos invadem petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte. Um segundo navio é abordado perto da costa venezuelana. Casa Branca anuncia que pretende comandar a comercialização do petróleo de Caracas de forma "indefinida"

O petroleiro MV Bella 1, de bandeira russa, após ser interceptado e invadido por soldados norte-americanos, no Atlântico Norte, perto da Islândia - (crédito: US European Command/AFP)
O petroleiro MV Bella 1, de bandeira russa, após ser interceptado e invadido por soldados norte-americanos, no Atlântico Norte, perto da Islândia - (crédito: US European Command/AFP)

Depois da captura de Nicolás Maduro, no último sábado (3/1), os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre o regime chavista e abriram caminho para o controle do petróleo venezuelano. Dois petroleiros ligados a negócios com Caracas e sancionados por Washington foram abordados em alto-mar. Um deles, que levava a bandeira da Rússia, chegou a ser invadido por forças especiais dos Estados Unidos no Atlântico Norte, na costa da Islândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A interceptação foi o desfecho de duas semanas de perseguição e acirrou os ânimos entre Washington e Moscou. A Rússia enviou um submarino para escoltar o petroleiro Marinera, cujo nome original era MV Bella 1, aparentemente sem sucesso. A Casa Branca anunciou que a embarcação era "apátrida" e apresentava uma "bandeira falsa". O petroleiro teria mudado de nome e de bandeira. No entanto, o Kremlin acusou os Estados Unidos de violarem o direito marítimo e alertou para a falta de "jurisdição para o uso da força". Os EUA também conseguiram irritar a China, que comprava a maior parte do petróleo venezuelano. Pequim demonstrou irritação com o bloqueio e as operações marítimas.

"O bloqueio ao petróleo venezuelano sancionado e ilícito continua em pleno vigor — em qualquer parte do mundo", declarou o secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth. O Reino Unido confirmou que ajudou os Estados Unidos na operação de captura do Marinera (MV Bella 1). O navio estava sob sanções desde 2024 por supostos vínculos com o movimento xiita libanês Hezbollah e o Irã e seguia para a Venezuela. Enquanto fugia de embarcações militares dos EUA no Caribe, mudou de rumo e ganhou o nome Marinera.

Os Estados Unidos começaram a bloquear o petróleo venezuelano em dezembro, em um gesto visto pela Venezuela como "interferência" e "ato de pirataria". "Os norte-americanos estão fazendo valer o controle sobre o território venezuelano. Existem sanções que impedem a exportação e a compra de petróleo da Venezuela. Os petroleiros insistiam em burlar esse tipo de restrições. O presidente Donald Trump pretende, com essas operações, mostrar que não é uma boa ideia se opor às decisões de Washington", disse ao Correio José Vicente Carrasquero Aumaitre, professor de ciência política da Universidad Simón Bolívar (USB), em Caracas.

Depois de o governo Trump anunciar que comandará a comercialização da commodity de forma "indefinida", Caracas admitiu que negocia comWashington"a venda de volumes de petróleo". "Está em curso uma negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais que existem entre ambos os países", afirmou, em comunicado oficial, a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). "Esse processo se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais."

A empresa mantém acordos de extração e venda de petróleo com a multinacional americana Chevron.A Venezuela possui reservas de petróleo estimadas em 303 bilhões de barris — em cifras, o "ouro negro" venezuelano pode custar cerca de US$ 18,4 trilhões (ou R$ 99,1 trilhões).

Negócios

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, divulgou que, nesta sexta-feira (9/1), Trump se reunirá com os CEOs das companhias petroleiras americanas para debater as chances de negócios na Venezuela. "A reunião será na sexta-feira e é apenas para discutir, obviamente, a imensa oportunidade que se apresenta a essas empresas petroleiras neste momento", disse Leavitt. A Casa Branca exigiu que Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, libere o acesso completo à exploração das reservas do país. Mais cedo, Chris Wright, secretário de Energia do governo Trump, tinha dito que os EUA controlarão as vendas de petróleo venezuelano "indefinidamente".

O presidente americano anunciou que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido da venda de petróleo supervisionada por Washington. "Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar, única e exclusivamente, produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social. "Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos EUA para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela."

"O petróleo é, praticamente, o único motor que a Venezuela possui neste momento para seguir adiante. O fato de Caracas receber a ajuda dos EUA, em termos de investimentos e desenvolvimento em uma indústria praticamente morta, é uma notícia boa", afirmou Aumaitre. De acordo com ele, os EUA não precisam do petróleo venezuelano. "Mas é certo dizer que o petróleo muda a geopolítica da região, no que diz respeito à importância do bloco energético formado com Guiana e Brasil. Ele faz com que se crie uma independência com relação a países do Golfo Pérsico", disse Carrasquero.

O estudioso classifica como "inteligente" a aposta dos EUA pelo petróleo e coerente com os princípios da política "America First" ("A América em primeiro lugar"). "Com isso, os preços da commodity e da energia elétrica serão mantidos mais baixos nos Estados Unidos. Isso traz um maior desenvolvimento econômico. A Venezuela não tem outra saída, que não seja negociar o petróleo com os americanos. Delcy Rodríguez entregou o poder aos EUA. Ela é uma presidente delegada por Washington para dirigir o país nos termos desejados pelos EUA", comentou Aumaitre.

Exportação

Segundo o ex-diplomata turco Imdat Oner, cientista político da Universidade Internacional da Flórida, a intenção de Trump é supervisionar a venda do petróleo venezuelano e a administração da receita proveniente do comércio. "A ideia é que a Venezuela continue a exportar petróleo bruto para os Estados Unidos, que, por sua vez, terá controle sobre o fluxo de dinheiro. Isso faz parte da estratégia de Washington para estabilizar a economia e obter influência política", disse à reportagem.

Oner destacou que o governo de Donald Trump começou a liberar o mercado petrolífero venezuelano, até então bloqueado por sanções econômicas. "A Casa Branca planeja fazer o mesmo com a produção futura, mantendo essas receitas sob controle dos Estados Unidos. Isso marca uma mudança muito brusca e bastante forte na posição do governo venezuelano. É um sinal claro de que existe um acordo entre o governo Trump e Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela", avaliou Oner, que morou na Venezuela entre 2014 e 2016.

O ex-diplomata entende que a principal questão é como o establishment militar da Venezuela reagirá a essa "normalização acelerada" na relação com os Estados Unidos. "Nem todos dentro do chavismo se sentirão cômodos com acordos sobre o petróleo tão rápidos,especialmente tão pouco tempo depois da prisão de Maduro." 

Saiba Mais

 

  • O petroleiro MV Bella 1, de bandeira russa, após ser interceptado e invadido por forças especiais dos EUA, no Atlântico Norte
    O petroleiro MV Bella 1, de bandeira russa, após ser interceptado e invadido por forças especiais dos EUA, no Atlântico Norte Foto: US European Command/AFP
  • Moradora de Caracas passa por mural sobre extração de petróleo
    Moradora de Caracas passa por mural ilustrando a extração de petróleo: Venezuela aceitou entregar 50 milhões de barris para os EUA Foto: Juan Barreto/AFP
  • Google Discover Icon

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 08/01/2026 05:50
SIGA
x