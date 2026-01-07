SSP-DF reforça segurança para manifestações do 8 de Janeiro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou um esquema especial de proteção para esta quinta-feira (8/1), dia de manifestações pelos três anos do 8 de Janeiro, especialmente na área da Praça dos Três Poderes. A medida também foi tomada por outros órgãos do Sistema de Segurança Pública, para ampliar o monitoramento e o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas.

Na Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) instalou estrutura de comando e controle e reforçou o efetivo de policiamento ostensivo, mantendo tropas especializadas em prontidão em caso de ocorrência. Também haverá intervenções nas vias de acesso, e eventuais desvios ou bloqueios estarão condicionados à avaliação de necessidade e risco.



O monitoramento da área central no DF está sendo realizado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob/SSP-DF), em conjunto com as forças de segurança pública, que permanecem em condições de responder de forma imediata a qualquer situação. A secretaria informou que segue acompanhando o cenário.



Todos os participantes passarão por credenciamento antes de acessar o local do evento, com abordagens e revista de mochilas, além disso, existe a recomendação de chegar o mais cedo possível para evitar filas. O isolamento da Esplanada, sob responsabilidade da PMDF, se dará a partir de 0h dessa quinta-feira (8/1) e irá até o término do evento.

