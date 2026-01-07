Pilastra desaba e mata empresária mato-grossense em casa no Ceará

A vítima foi identificada como Thayze M. Rodrigues, empresária de Rondonópolis (MT) - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra enquanto descansava em uma rede dentro de um imóvel na cidade de Paracuru, no litoral do Ceará. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (5/1), durante o período de férias da vítima no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota ao Correio, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a mulher, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos. O órgão ainda informou que “a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de uma morte ocorrida nessa segunda (5/1), em Paracuru, Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do estado”.

Leia também: Carro capota e três amigas morrem em acidente durante viagem no Ceará

Ainda de acordo com a SSPDS, “a vítima foi a óbito após ter sido atingida por uma coluna de uma residência”. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência. “Foram colhidas informações que subsidiarão a apuração policial”, informou a secretaria. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

Leia também: Adolescente de 17 anos morre afogado após sessão de fotos de formatura no Ceará

A vítima foi identificada como Thayze M. Rodrigues, empresária de Rondonópolis (MT) e proprietária da tradicional Vidraçaria Araçatuba. Em comunicado oficial, a Prefeitura de Rondonópolis lamentou a morte e destacou a trajetória profissional da empresária. “A Prefeitura de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de Thayze M. Rodrigues, proprietária da tradicional Vidraçaria Araçatuba, empresa que há 35 anos integra a história e o desenvolvimento do município”, diz a nota.

Leia também: Menino de 10 anos morre após cair do quarto andar de prédio em Fortaleza

A administração municipal prestou solidariedade à família e aos amigos. “Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável.”