InícioMundo
EUA X VENEZUELA

Senado dos EUA tenta limitar ações de Trump e presidente reage: "Estupidez"

Proposta avançou graças ao apoio de cinco republicanos, que também contou com votos unânimes dos democratas. Ainda precisa passar, no entanto, por uma série de etapas para que possa entrar em vigor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: BBC Geral)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: BBC Geral)

O Senado dos Estados Unidos avançou para impedir que o presidente do país, Donald Trump, tome medidas militares contra a Venezuela por conta própria. Uma resolução que só dá ao republicano o direito de agir mediante autorização do Congresso foi aprovada em votação nesta quinta-feira (8/1).  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O placar foi apertado. Foram 52 votos a favor e 47 contra. Além de escolhas unânimes dos democratas, cinco senadores republicanos também votaram para aprovar a medida. A bateria final está marcada para a semana do dia 12 de janeiro. No entanto, é considerada apenas uma formalidade, já que a medida depende da sanção do próprio Trump. 

Na rede social Truth Social, Donald Trump mostrou descontentamento. Inclusive, citou, nominalmente, os republicanos que votaram a favor da proposta, e os criticou. "Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley e Todd Young jamais deveriam ser eleitos para cargos públicos novamente", afirmou. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Porém, outros obstáculos ainda precisarão ser superados para que a medida passe a valer. Caso haja confirmação no Senado, a Câmara de Representantes será a próxima encarregada por dar prosseguimento. Lá, há maioria é republicana. Por isso, deve seguir os interesses da Casa Branca. Um possível veto de Trump é possível. 

Após a captura do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, no último sábado (3/1), até mesmo alguns republicanos passaram a considerar votar a favor da medida para limitar as ações de Trump. Alguns se mostraram apreensivos com as declarações do presidente sobre as ações na Venezuela, conforme destacou o senador Rand Paul, republicano do Kentucky e coautor da resolução. 

"Conversei hoje com pelo menos dois republicanos que não votaram a favor desta resolução anteriormente, mas que estão reconsiderando. Não posso garantir como eles votarão, mas pelo menos dois estão considerando a proposta, e alguns deles estão falando publicamente sobre suas reservas a respeito disso", disse ele, em coletiva de imprensa, nessa quarta-feira (7/1). 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 08/01/2026 21:41
SIGA
x