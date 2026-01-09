Trump diz que cancelou novos ataques à Venezuela após "cooperação"

Trump também afirmou que grandes petroleiras investirão "pelo menos 100 bilhões de dólares" (538 bilhões de reais) na Venezuela - (crédito: Mandel NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (9/1) que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após a libertação de “um grande número” de presos políticos no país latino-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A Venezuela está libertando um grande número de presos políticos como sinal de que está ‘buscando a paz’. Este é um gesto muito importante e inteligente. (...) por essa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques prevista”, escreveu Trump na plataforma Truth.

O presidente dos EUA também afirmou que grandes petroleiras investirão “pelo menos 100 bilhões de dólares” (538 bilhões de reais) na Venezuela, e que se reunirá com essas empresas nesta sexta na Casa Branca.

"Os EUA e a Venezuela estão trabalhando bem juntos, especialmente no que diz respeito à reconstrução, em uma forma muito maior, melhor e mais moderna, de sua infraestrutura de petróleo e gás", acrescentou.

Os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela em 3 de janeiro para derrubar o presidente Nicolás Maduro, que foi levado para Nova York junto com a esposa, Cilia Flores, sob acusações de tráfico de drogas.

A operação americana, que incluiu comandos terrestres, bombardeios aéreos e uma enorme força naval, deixou 100 mortos e feriu Maduro e a esposa, afirmou o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello

Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular