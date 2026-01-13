InícioMundo
Irã em convulsão

Regime do Irã admite estar pronto para a guerra contra os EUA

Chanceler iraniano diz que nação está preparada para um confronto. Aiatolá Ali Khamenei denuncia ação de mercenários e elogia contraprotestos. Mortos em manifestações contra o regime chegam a 648 desde 28 de dezembro

Manifestantes acendem cigarro em imagem em chamas do aiatolá Ali Khamenei - (crédito: Carlos Jasso/AFP)
Manifestantes acendem cigarro em imagem em chamas do aiatolá Ali Khamenei - (crédito: Carlos Jasso/AFP)

O alerta foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enquanto a repressão aos protestos que se espalharam pelo país deixou mais de 600 mortos: "Não estamos buscando a guerra, mas estamos preparados para ela — ainda mais preparados do que a guerra anterior". Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom em relação ao regime teocrático islâmico dos aiatolás e prometeu uma resposta "muito forte" contra a matança de manifestantes. "O Irã está vislumbrando a liberdade, talvez como nunca antes. Os EUA estão prontos para ajudar!", escreveu o republicano na plataforma Truth Social, no último sábado (10/1). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Casa Branca anunciou, nesta segunda-feira (12/1), que não descarta ataques aéreos contra Teerã, mas que prefere a via diplomática. Trump anunciou que pretende impor tarifas de 25% a qualquer país que comercialize com os iranianos Os novos protestos no Irã começaram em 28 de dezembro, ancorados na demanda contra o aumento do custo de vida. Com o passar dos dias, ganharam o caráter de movimento de oposição aos aiatolás, que governam a nação desde 1979. 

Apesar do bloqueio à internet imposto pelas autoridades, vídeos vazados de Teerã e de outras cidades mostraram grandes manifestações. Em outra gravação, cuja autenticidade foi comprovada pela agência de notícias France-Presse, dezenas de corpos cobertos com lençóis aparecem no pátio do Centro de Diagnóstico Forense e Laboratório da Província de Teerã, em Kahrizak.  

Na contraofensiva, o aiatolá Ali Khamenei, guia supremo iraniano, elogiou o "grande trabalho" dos participantes de um suposto protesto pró-regime, ontem. "Essas grandes manifestações, repletas de determinação, frustraram o plano de inimigos estrangeiros, que seria executado por mercenários nacionais", afirmou, em publicação na rede social X. "Isso foi um aviso aos políticos norte-americanos para que interrompam suas falsidades e não confiem em mercenários traidores."

"Terroristas"

Os contraprotestos teriam reunido milhares de pessoas na Praça Enghelab ("Revolução"), no coração de Teerã. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, assegurou que o país enfrenta uma "guerra contra terroristas" em "quatro frentes": econômica, psicológica, militar e antiterrorismo — uma alusão aos manifestantes. Apesar da retórica belicista, a chancelaria do Irã abriu a comunicação entre Teerã e o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. 

Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da organização não governamental Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, admitiu ao Correio que o regime iraniano organizou manifestações de poder ontem. "Foram atos para uso interno, com o objetivo de propaganda. A acusação de que os Estados Unidos estariam por trás dos protestos contra o regime  é algo completamente falso", disse. "O povo iraniano saiu às ruas. Principalmente os mais jovens, que apenas querem uma vida normal e não desejam uma república islâmica, e o regime sabe disso. Nenhum país está por trás dessas manifestações. Elas nada mais são do que as exigências de direitos  fundamentais dos iranianos."

Amiry-Moghaddam explicou que a internet está completamente desativada no Irã. "As redes de dados de celulares também foram fechadas em muitos locais. Por isso, é muito difícil uma verificação de fatos. Com base no que publicamos hoje, pelo menos 648 pessoas foram assassinadas, a maior parte depois de quinta-feira, quando começou o bloqueio da internet", afirmou o ativista. "Também há informações de que os números podem chegar a vários milhares. Não temos um cenário claro sobre o total de mortos, mas são ao menos 648."

Ainda segundo o diretor da IHR, a Guarda Revolucionária Iraniana usou armamento pesado contra civis. "De um lado, temos civis desarmados; de outro, a Guarda Revolucionária, que derrubou a internet e tem assassinado o máximo possível de manifestantes", observou Amiry-Moghaddam. "A menos que uma grande mudança ocorra, interna ou externamente, não é impossível que os protestos sejam controlados dessa vez. Mas, certamente, eles voltarão. A Guarda Revolucionária foi quem salvou Bashar Al-Assad, em 2011, matando milhares de pessoas. No entanto, mais tarde, vimos o que ocorreu. É questão de tempo até que a república islâmica deixe de existir."

Um sarcófago em ruínas

Imagem de Donald Trump como se fosse um sarcófago publicada pelo aiatolá Ali Khamenei na rede social X
Imagem de Donald Trump como se fosse um sarcófago publicada pelo aiatolá Ali Khamenei na rede social X (foto: Khamenei.ir/X)

Na madrugada desta segunda-feira (12/1), pelo horário local, o aiatolá Ali Khamenei publicou em seu perfil na rede social X a imagem de Donald Trump como se fosse um sarcófago se despedaçando. "Aquele que ali se senta com arrogância e orgulho, julgando o mundo inteiro, deveria saber também que, geralmente, tiranos e arroganes, como o faraó, Nimrod (bisneto de Noé), Reza Khan (xá Reza Pahlevi) e outros semelhantes, foram depostos enquanto estavam no auge de seu orgulho. Este também será deposto", escreveu o guia espiritual supremo iraniano. 

PALAVRA DE ESPECIALISTA

Desequilíbrio político

"Os protestos que eclodiram nas ruas das principais cidades do Irã são, em realidade, o resultado de um severo desequilíbrio na organização política do país, causado pelas intervenções militares dos Estados Unidos e de Israel, em junho de 2025. A intensidade e a escalada no uso da força pelo governo iraniano contra a população civil é o terrível sintoma de uma crescente dificuldade em manter a imagem de força e respeito, que o regime dos aiatolás necessita para justificar e legitimar seu poder.

Do ponto de vista do direito internacional, vale ressaltar que o Irã não ratificou uma série de convenções das Nações Unidas para a proteção dos direitos humanos. Há pouco o que se possa fazer para mitigar a escalada da violência. Independentemente das violações aos direitos humanos em confrontos no passado recente do Irã, a Carta das Nações Unidas ainda reconhece a soberania do país." (Isabella Almeida)

Igor Navarro, advogado especialista em direito internacional e negócios internacionais

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 13/01/2026 05:50
SIGA
x