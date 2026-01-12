Globo de Ouro: Wagners e Klebers entram de graça no Cinesystem até sexta

Cinema de graÃ§a: Wagner, Kleber e variaÃ§Ãµes dos dois nomes entram de graÃ§a em qualquer sessÃ£o do CineSystem atÃ© sexta-feira (16/1) - (crédito: Fernanda Ezabella/ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Todo “Wagner” ou “Klebler” que apresentar, entre hoje (12/1) e sexta-feira (16/1), documento de identidade em bilheterias da rede Cinesystem recebe de graça um ingresso para sessão no mesmo dia, em qualquer filme. Variações do nome também são aceitas: “Vagners” e “Clébers” também podem participar. Em Brasília, o cinema do Casa Park é o único da rede Cinesystem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Escritora Lília Diniz lança ‘Vozes de Mussambê’ neste sábado (17/1)

O motivo dessa iniciativa são as conquistas brasileiras na premiação do Globo de Ouro. Na madrugada deste domingo, o ator Wagner Moura recebeu o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto o filme O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Leia também: Plataforma streaming do Itaú lança projeto que colocará produções no ar

O agente secreto já conquistou 56 troféus, em 36 premiações, e é a aposta do Brasil para o Oscar 2026. Na trama, Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.