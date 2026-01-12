InícioMundo
Crise no Irã

Trump anuncia tarifas para países que fizerem negócios com o Irã

Regime iraniano tem como principais parceiros comerciais a Rússia e a China

Medida segue uma série de ameaçãs feitas pelo republicano após repressão a protestos de iranianos - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
Medida segue uma série de ameaçãs feitas pelo republicano após repressão a protestos de iranianos - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (12/1) a imposição de tarifas de 25% sobre transações a países que fazem negócios com o Irã. Nos últimos dias, o republicano tem feito ameaças de ações militares para conter a repressão a protestos que tomaram as ruas iranianas. 

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã irá pagar uma tarifa  de 25% em todo e qualquer transação com os Estados Unidos. Essa ordem é final e conclusiva”, informou Trump na rede social Truth Social.

*Matéria em atualização.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 12/01/2026 20:54
