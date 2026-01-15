Mulher arremessa peso de academia na cabeça da ex do namorado

Aralyn Martinez, de 24 anos, foi presa após arremessar um peso de 11 quilos na cabeça de uma rival amorosa - (crédito: Reprodução / Distrito 4 do Gabinete do Delegado do Condado de Harris / Facebook / Aralyn Martinez)

Aralyn Martinez, 24 anos, foi presa na região metropolitana da cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, por arremessar um peso de 11 quilos na cabeça de uma outra mulher, que supostamente já teria se relacionado com o namorado de Aralyn. O caso ocorreu dentro da academia 24 Hour Fitness na primeira quarta-feira do ano (7/1), e Aralyn foi presa no dia seguinte. A mulher responde por agressão agravada com arma letal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Tensão entre EUA e Irã cresce e Trump esvazia base no Catar

Segundo o Gabinete do Delegado do Condado de Harris, Distrito 4, Aralyn teria reconhecido a rival enquanto treinava na academia e, motivada por ciúmes, “arremessou o objeto na direção da cabeça da queixosa, tentando causar ferimentos”. Segundo informações do jornal Daily Mail, ela teria dito as seguintes palavras antes de atirar o peso: “Vadia, vou jogar essa anilha de 11 quilos em você”.

Leia também: Irã anuncia julgamentos televisionados de manifestantes

A investigação apontou que Aralyn estava alcoolizada no momento do ataque. Ela pagou a fiança no valor de 1 mil dólares um dia após a prisão e foi liberada, mas foi impedida pelo tribunal que acompanha o caso de se aproximar da academia em que cometeu o crime, de usar maconha, ter qualquer tipo de arma ou entrar em contato com a vítima.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Mundo "Um dos homens mais perigosos do mundo" é preso no Iraque a pedido da Austrália

"Um dos homens mais perigosos do mundo" é preso no Iraque a pedido da Austrália Mundo Irã retoma operações no espaço aéreo após suspensão temporária

Irã retoma operações no espaço aéreo após suspensão temporária Mundo Europa prepara envio de tropas à Groenlândia; Trump reitera interesse de 'conquistar' ilha