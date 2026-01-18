Presidente da Síria anuncia acordo com curdos e cessar-fogo

Após se reunir com o enviado americano, Tom Barrack, Al-Sharaa declarou no palácio presidencial que recomendou a decretação de "um cessar-fogo total" - (crédito: Presidência da Síria/AFP)

O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, anunciou neste domingo (18) um acordo com o chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS), Mazloum Abdi, que inclui um cessar-fogo, após o avanço das forças governamentais nas áreas controladas pelos curdos.

Após se reunir com o enviado americano, Tom Barrack, Al-Sharaa declarou no palácio presidencial que recomendou a decretação de "um cessar-fogo total".

O presidente interino detalhou que uma reunião com Abdi foi adiada para amanhã devido ao mau tempo, mas afirmou: "Para acalmar a situação, decidimos assinar o acordo."

Os Estados Unidos têm apoiado os curdos há anos, mas também respaldam as novas autoridades da Síria.

A Presidência publicou o texto do acordo assinado, que possui 14 pontos e inclui a integração das FDS e das forças de segurança curdas aos ministérios da Defesa e do Interior, bem como a entrega imediata das províncias curdas de Deir Ezzor e Raqqa ao controle do governo.

Também determina que Damasco assuma a responsabilidade pela custódia dos prisioneiros do grupo jihadista Estado Islâmico e de suas famílias, detidos em prisões e campos controlados pelos curdos.

O governo interino sírio tenta impor sua autoridade em todo o país após a derrubada de Bashar al-Assad, no fim de 2024. Al-Sharaa chegou à Presidência após liderar a ofensiva que obrigou Assad a fugir.

Na época, ele liderava o grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), derivado do braço sírio da Al-Qaeda, e agora enfrenta o desafio de unir um país devastado por anos de guerra civil. Ele reiterou hoje "a necessidade de exercer a soberania sobre todo o território".

Na manhã deste domingo, as forças governamentais anunciaram a retomada da cidade de Tabqa.

'Pedimos segurança'

Os efetivos das FDS, dominados pelos curdos, retiraram-se na madrugada de hoje de todas as zonas que estavam sob seu controle no leste da província de Deir Ezzor, incluindo o campo petrolífero de Al-Omar, o maior do país, indicou uma ONG.

Esse campo estava sob controle curdo desde que suas forças expulsaram o grupo jihadista Estado Islâmico, em 2017. Durante anos, o local abrigou a maior base da coalizão internacional antijihadista, liderada pelos Estados Unidos.

Na semana passada, o Exército expulsou as forças curdas de dois bairros de Aleppo, principal cidade do norte da Síria, e ontem assumiu o controle de uma área a leste da cidade. Em Tabqa, autoridades de Damasco anunciaram que também controlavam a principal represa.

"Pedimos segurança", declarou Ismail al-Omar, um agricultor de 43 anos, afirmando que muitos moradores "permanecem em suas residências, por medo".

Ahmad Husein, por outro lado, expressou esperança de que "a situação melhore com a chegada do exército sírio".

Em mensagem no X, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) pediu ontem ao governo da Síria para "cessar qualquer ação ofensiva nas áreas entre Aleppo e Tabqa".