CNH aos 69 anos: conheça a vovó que reprovou 960 vezes e agora conseguiu

Idosa levou 961 tentativas para passar em exame teórico e outras 10 para ser aprovada nas provas práticas de direção - (crédito: Reprodução)

A sul-coreana Cha Sa-soon precisou de 960 tentativas e anos de esforço até conquistar um objetivo que para muitos parece simples: a carteira de motorista. Moradora da vila de Sinchon, na Coreia do Sul, ela só foi aprovada no exame teórico na 961ª tentativa, aos 69 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A permissão para dirigir veio em 2010, mas a história voltou a circular recentemente em redes sociais como símbolo de perseverança. A idosa fez a prova escrita todos os dias, cinco vezes por semana, durante cerca de três anos, segundo relato publicado pelo The New York Times. Ao todo, ela gastou mais de 5 milhões de won — o equivalente a R$ 18 mil, embora alguns jornais apontam que ela gastou mais de R$ 70 mil.

Superada a etapa teórica, chegou a hora das duas provas práticas. Cha Sa-soon foi reprovada quatro vezes seguidas em cada um dos exames práticos, antes de finalmente ser aprovada e receber a habilitação.

A trajetória chamou a atenção da imprensa e transformou Sa-soon em uma celebridade local. Instrutores da Autoescola Jeonbuk, onde ela aprendeu a dirigir, celebraram a conquista ao lado da aluna. “Quando ela finalmente conseguiu a carteira, todos nós comemoramos, a abraçamos e lhe demos flores. Foi um alívio enorme”, contou a instrutora Park Su-yeon ao New York Times.

A história chegou até a montadora Hyundai, que presenteou Sa-soon com um carro novo, avaliado em cerca de US$ 16.800 (R$ 90 mil), além de convidá-la para estrelar um comercial da marca.

À época, ela minimizou a repercussão. “Para mim, fazer o teste todos os dias era como ir à escola. Eu sentia falta disso”, disse.

Cha Sa-soon decidiu aprender a dirigir já depois dos 60 anos. Segundo ela, antes disso estava ocupada criando os quatro filhos. A habilitação era fundamental para manter o pequeno negócio de venda de vegetais cultivados em casa e também para realizar um desejo simples: levar os netos ao zoológico.