Ingressos da Copa garantem prioridade na entrevista de visto nos EUA

Com a chegada da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, o governo norte-americano anunciou que torcedores com ingresso para a competição terão prioridade no agendamento da entrevista do visto de turista.

A informação havia sido divulgada em novembro de 2025 pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já nesta terça-feira (20/1), a Fifa abriu oficialmente as inscrições para o Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias, chamado FIFA PASS.

O benefício é destinado aos torcedores que adquiriram ingressos diretamente no site da Fifa e permite o acesso antecipado ao agendamento da entrevista consular antes do início do torneio.

A entidade informou ainda que quem já comprou o ingresso receberá uma mensagem com orientações e o passo a passo para aderir ao programa. Já os interessados que ainda não adquiriram o bilhete poderão optar pelo FIFA PASS no momento da compra, a partir deste anúncio.

Apesar da prioridade no agendamento, o governo dos Estados Unidos reforça que o FIFA PASS não garante a aprovação do visto. Durante a entrevista, o solicitante deve informar, caso seja questionado, que possui ingresso para a Copa.

“Assim como todos os solicitantes de visto, os portadores de ingressos devem passar por uma análise rigorosa e comprovar que atendem aos requisitos exigidos”, informou o governo norte-americano.