"Chega de ordens de Washington", diz presidente interina da Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou no domingo (25/1) que o país não aceitará mais interferências estrangeiras na política interna, em especial dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante um discurso a trabalhadores do setor petrolífero no estado de Anzoátegui.
“Chega de ordens de Washington para os políticos venezuelanos. Deixemos que a política venezuelana resolva nossas diferenças e conflitos internos. Chega de potências estrangeiras”, declarou Rodríguez, ao reforçar um discurso de soberania nacional diante do atual cenário político do país.
Delcy Rodríguez assumiu o poder em 3 de janeiro, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, que se declararam responsáveis pela administração da Venezuela. Desde então, o governo interino enfrenta forte pressão do presidente norte-americano, Donald Trump, com quem Rodríguez firmou acordos energéticos e negociou a libertação de presos políticos.
No domingo, mais de 100 presos políticos foram libertados, segundo a ONG Foro Penal. O processo, no entanto, ocorre de forma gradual e ainda enfrenta críticas de organizações de direitos humanos.
Após a derrubada de Maduro, Trump anunciou que o governo interino venezuelano estaria sob tutela dos Estados Unidos. A Casa Branca afirmou que passou a controlar a produção e a comercialização do petróleo venezuelano. Na ocasião, Trump e Rodríguez chegaram a conversar por telefone.
Em entrevista ao jornal New York Post, Trump declarou que carregamentos de petróleo venezuelano, anteriormente apreendidos, foram liberados e já estariam chegando a refinarias norte-americanas. Na terça-feira (20/1), o presidente dos EUA afirmou, ainda, que retirou cerca de 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, com parte sendo vendida no mercado internacional.
No mesmo dia, Delcy Rodríguez informou que a Venezuela recebeu a primeira parcela do acordo referente à venda desses barris, no valor de US$ 300 milhões, recursos que, segundo o governo interino, serão destinados à recuperação econômica do país.