Filipinas: naufrágio de balsa deixa 18 mortos e 24 desaparecidos

Sobreviventes foram atendidos pelas equipes de resgate e levados para unidades de apoio na região - (crédito: Photo by Handout / Governor Mujiv Hataman / AFP)

Uma balsa com mais de 350 pessoas a bordo naufragou na madrugada desta segunda-feira (26/1) no sul das Filipinas, deixando ao menos 18 mortos e 24 desaparecidos. Segundo a guarda costeira do país, 317 passageiros foram resgatados.

De acordo com a agência AFP, a balsa MV Trisha Kerstin 3 emitiu um sinal de socorro por volta da 1h50, cerca de quatro horas após deixar o porto de Zamboanga City.

Imagens divulgadas pelo governador da província de Basilan, Mujiv Hataman, mostram sobreviventes sendo atendidos pelas equipes de resgate e levados para unidades de apoio na região.

A embarcação, de três andares, afundou praticamente na mesma rota onde um incêndio em outra balsa deixou 31 mortos em 2023. Os dois navios pertenciam à empresa Aleson Shipping Lines, com sede local.

Em Isabela City, um dos municípios que receberam os sobreviventes, equipes de emergência informaram que continuam atendendo familiares em busca de informações, enquanto as operações de busca e resgate seguem em andamento.

Com informações da AFP.

