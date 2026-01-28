Avião cai próximo a fronteira da Colômbia com a Venezuela

Ainda não se sabe o que causou a queda da aeronave. Segundo a companhia aérea, o sinalizador de emergência do avião não foi acionado - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

A companhia aérea colombiana Satena confirmou, nesta quarta-feira (28/1), a queda de um avião próximo à fronteira com a Venezuela. Todos os quinze ocupantes da aeronave, incluindo um congressista e um candidato à Câmara dos Representantes da Colômbia, morreram.

O avião bimotor Beechcraft 1900 decolou da cidade de Cúcuta, próximo ao meio-dia, com destino a Ocaña e perdeu contato minutos antes do pouso, ficando desaparecido por algumas horas. Os destroços foram encontrados no município de La Playa de Belén.

Ainda não se sabe o que causou a queda da aeronave. Segundo a Satena, o sinalizador de emergência do avião não foi acionado.

No voo, estavam o deputado Diógenes Quintero e a equipe dele. Quintero é integrante do Congresso da República da Colômbia desde 2022. Carlos Salcedo, candidato ao Congresso nas eleições de março, também estava a bordo.

A Força Aérea colombiana foi mobilizada pelo governo para buscar os destroços e resgatar os corpos das vítimas. A região da queda é uma área montanhosa e controlada pela guerrilha do Exército da Libertação Nacional (ELN).



