Criança presa pelo ICE está "deprimida e triste", diz deputado

A criança de cinco anos detida por agentes de imigração dos Estados Unidos, em Minneapolis, apresenta sinais de abatimento emocional, segundo o deputado democrata Joaquín Castro. O congressista visitou o menino em um centro de detenção no Texas e afirmou que ele está “deprimido e triste”.

Castro, que representa o estado onde o pai e o filho estão presos, disse estar preocupado com a saúde mental da criança. Em vídeo publicado na rede social X, o parlamentar relatou que o pai afirma que o menino “não é o mesmo” desde a detenção.

“O pai diz que ele não é o mesmo, que está dormindo muito porque está deprimido e triste”, afirmou o deputado.

De acordo com Castro, o menino não está se sentindo bem, dorme apenas no colo do pai e apresenta sintomas de resfriado. O congressista também afirmou que a família está em situação migratória regular e que ambos deveriam ser liberados.

Uma foto do menino usando um gorro e uma mochila do Homem-Aranha circulou amplamente nas redes sociais, provocando fortes reações. "Ele se tornou um símbolo da monstruosidade do sistema do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) e do sistema de detenção", disse o deputado federal Joaquin Castro em um vídeo no Facebook.

