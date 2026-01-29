Coreorgasmo: o ápice involuntário durante exercícios físicos

Da academia para a cama? Uma situação inusitada transformou uma aula comum de pilates em um momento de constrangimento para a modelo fitness Sarah Lloyd. Durante um exercício focado no abdômen, ela precisou interromper a atividade às pressas ao perceber que estava prestes a ter um orgasmo no meio da sala.

Aos 25 anos, Lloyd tem uma rotina de treinos intensa e disciplinada. Frequentadora diária de academia, ela já competiu em ultramaratonas e está habituada a exigir muito do próprio corpo. Justamente por isso, o episódio a pegou completamente de surpresa e a deixou assustada a ponto de evitar repetir o exercício que desencadeou a reação.

“Descobri minha técnica mágica para o orgasmo por acaso”, contou a influenciadora, que soma 131 mil seguidores no Instagram, ao NY Post. “Eu faço exercício todos os dias; normalmente, vou à academia, mas ocasionalmente participo de aulas em grupo.”

Foi em uma dessas aulas coletivas que algo fugiu do controle. Enquanto realizava elevações de perna, Lloyd começou a perceber sensações incomuns após cerca de dez repetições. “Estávamos fazendo elevações de perna e, depois de umas dez repetições, comecei a sentir um formigamento no corpo”, relatou. “Pensei: ‘Com certeza não é assim que deveria ser a sensação, né?’”

O desconforto rapidamente deu lugar ao pânico. “Eu estava suando e sentia uma sensação parecida com a que normalmente tenho na cama. Quando percebi que o clímax estava chegando, entrei em pânico e tive que parar. Não sei se minha respiração ofegante me entregou.” Apesar de admitir que a sensação foi prazerosa, Lloyd deixou claro que o contexto tornou tudo extremamente constrangedor.

O fenômeno tem nome: coregasmo, termo usado para descrever o ápice induzido por exercícios físicos. Embora raros, eles não são desconhecidos. A pesquisadora sexual Dra. Debby Herbenick, autora de The Coregasm Workout, estima que cerca de 10% das pessoas já tenham vivenciado algo parecido.

“Geralmente, a sensação é semelhante à de um orgasmo vaginal, mas tende a ser mais suave, menos intensa e com mais formigamento”, explicou a especialista em entrevista à revista Self. “Parecem durar o mesmo tempo que os orgasmos durante o sexo. Ocorrem devido a exercícios que exigem bastante dos músculos abdominais centrais.” Segundo ela, não costumam surgir nas primeiras repetições, mas quando a musculatura já está fatigada.

De acordo com o Healthline, exercícios como abdominais, elevações de perna, elevações de joelho e de quadril, agachamentos e elevações de perna estendida na barra fixa estão entre os mais associados ao fenômeno. Em homens, movimentos como abdominais tradicionais, levantamento de peso, escalada, barras fixas e flexões com pegada supinada também podem provocar reações semelhantes.

Após o episódio, Lloyd passou a evitar determinadas aulas para não correr riscos. “O pior é quando estou numa aula de pilates”, afirmou ao portal norte-americano. “Eles mandam eu fazer elevações de perna, mas eu simplesmente tenho que recusar. Não consigo fazer, senão literalmente tenho um orgasmo.” Ela admite torcer para que o assunto não chegue aos instrutores. “Nenhum dos instrutores me questionou sobre isso ainda, e eu realmente espero que não o façam.”

A modelo contou o ocorrido a uma amiga, que ficou completamente surpresa. “Nunca a vi tão chocada”, disse Lloyd. “Minha amiga nunca tinha ouvido falar de nada parecido, e eu também não, até descobrir essa habilidade por mim mesma. Não conhecemos mais ninguém que possa fazer isso — ou talvez eles simplesmente tenham muito medo de nos contar.”

Atualmente, Lloyd consegue lidar com o episódio com mais leveza, mas adotou uma abordagem mais cuidadosa em relação aos treinos. “Agora meu treinamento é muito estruturado, então sei exatamente o que vou fazer em cada sessão. Sigo uma rotina que funciona para mim e evito situações constrangedoras”, explicou.

Conforme relatado ao NY Post, Lloyd sempre faz exercícios aeróbicos, seguidos de dois dias de treino de pernas e um de braços. “Além disso, estou muito em sintonia com o meu corpo depois de anos de treino intenso. É uma daquelas coisas estranhas que você descobre sobre o seu corpo. Você não espera surpresas assim de exercícios abdominais, mas aqui estamos. Agora posso rir disso”, concluiu.