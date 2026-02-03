Quem é Luma de Oliveira, brasileira citada no caso Epstein?

Ícone do Carnaval e ex-modelo internacional, Luma de Oliveira voltou aos holofotes globais ao ter seu nome mencionado em documentos deslacrados pela Justiça dos EUA sobre o financista Jeffrey Epstein.

Trajetória de sucesso

Luma consolidou-se como uma das maiores figuras da cultura pop brasileira entre os anos 80 e 90. Como rainha de bateria de escolas como Viradouro e Portela, ela revolucionou o Carnaval carioca, protagonizando momentos históricos na Sapucaí que misturavam moda, ousadia e carisma.

Entre 1991 e 2004, Luma foi casada com o empresário Eike Batista, que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Nesse período, a ex-modelo frequentou a alta sociedade internacional em cidades como Nova York e Londres. É nesse contexto de trânsito pela elite econômica que seu nome teria sido registrado em agendas e listas de contatos ligadas a Epstein.

Esclarecimento dos fatos

Especialistas reiteram que figurar nos arquivos do caso não configura acusação. O nome de Luma aparece em registros de comunicação em um lote de 3 milhões de páginas que citam centenas de celebridades e políticos. Até o momento, não há investigações ou denúncias formais contra a brasileira, cujo nome surge apenas como parte do mapeamento social do círculo de Epstein na época.