CONCURSO DE FOTOS

Fotos da natureza disputam prêmio de votação popular em concurso; veja

Imagens concorrem à edição 2026 do prêmio de escolha popular do Natural History Museum, em Londres

Uma lontra leucística se alimenta de um bagre em Mato Grosso do Sul, Brasil. O leucismo é a falta de melanina, o que resulta em pelos pálidos ou brancos. Animais com essa condição podem ser mais vulneráveis porque não possuem sua camuflagem normal - (crédito: Daniela Anger/Wildlife Photographer of the Year)
Vinte e quatro fotografias de vida selvagem foram selecionadas para disputar o prêmio de escolha do público da edição de 2026 do concurso internacional promovido pelo Natural History Museum, em Londres.

As imagens, escolhidas entre mais de 60 mil registros enviados por participantes de 113 países e territórios, incluem cenas como um supergrupo de golfinhos em ação no oceano, flamingos em voo entre torres de energia e o registro raro de uma lontra se alimentando no Pantanal brasileiro.

As fotografias finalistas foram escolhidas por um júri internacional formado por especialistas em ciência, conservação e fotografia, responsável pela curadoria das imagens que concorrem ao prêmio do público.

A votação está aberta ao público até 18 de março de 2026. O resultado será divulgado no fim de março.

As imagens mais votadas passarão a integrar a exposição oficial do concurso e, posteriormente, participarão de uma turnê internacional organizada pelo museu.

Veja as imagens:
  • Um filhote de urso-polar olha para a câmera enquanto acompanha sua mãe em uma caçada sem sucesso. Há uma história triste por trás desta foto, tirada na costa do arquipélago de Svalbard, na Noruega. Pouco depois de ser registrada, o urso-polar e sua família se aproximaram demais de uma área de cabanas e foram expulsos por pessoas. Não muito tempo depois, a mãe foi encontrada morta na água, perto da margem. Segundo relatórios, ela morreu devido a graves ferimentos internos. Seu filhote estava ao seu lado
    Um filhote de urso-polar olha para a câmera enquanto acompanha sua mãe em uma caçada sem sucesso. Há uma história triste por trás desta foto, tirada na costa do arquipélago de Svalbard, na Noruega. Pouco depois de ser registrada, o urso-polar e sua família se aproximaram demais de uma área de cabanas e foram expulsos por pessoas. Não muito tempo depois, a mãe foi encontrada morta na água, perto da margem. Segundo relatórios, ela morreu devido a graves ferimentos internos. Seu filhote estava ao seu lado Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year
  • "Flamingos se destacam contra um cenário industrial árido. Esta imagem mostra como os espaços designados para proteger a vida selvagem carregam as marcas da expansão humana Alexandre Brisson/Wildlife Photographer of the Year
  • "Um espetacular supergrupo de golfinhos-rotadores encurrala peixes-lanterna em direção à superfície do oceano Cecile Gabillon/Wildlife Photographer of the Year
  • Uma lontra leucística se alimenta de um bagre em Mato Grosso do Sul, Brasil. O leucismo é a falta de melanina, o que resulta em pelos pálidos ou brancos. Animais com essa condição podem ser mais vulneráveis porque não possuem sua camuflagem normal
  • Um lince jovem joga um roedor para o alto de forma lúdica antes de matá-lo e devorá-lo.
    Um lince jovem joga um roedor para o alto de forma lúdica antes de matá-lo e devorá-lo. Josef Stefan/Wildlife Photographer of the Year
  • Um filhote de pangolim se aconchega no calor de um cobertor em um centro de resgate na África do Sul. Os pangolins estão entre os animais mais traficados do mundo.
    Um filhote de pangolim se aconchega no calor de um cobertor em um centro de resgate na África do Sul. Os pangolins estão entre os animais mais traficados do mundo. Lance van de Vyver/Wildlife Photographer of the Year
  • Fileiras de painéis solares se estendem pela paisagem. Esta imagem faz parte de um projeto para documentar a relação entre a natureza e a indústria ao longo do Rio Severn, na Inglaterra e no País de Gales
    Fileiras de painéis solares se estendem pela paisagem. Esta imagem faz parte de um projeto para documentar a relação entre a natureza e a indústria ao longo do Rio Severn, na Inglaterra e no País de Gales Francesco Russo/Wildlife Photographer of the Year
  • Um macho de beija-flor-maravilhoso exibe sua longa cauda enquanto se alimenta de flores.
    Um macho de beija-flor-maravilhoso exibe sua longa cauda enquanto se alimenta de flores. Dustin Chen/Wildlife Photographer of the Year
  • Guardas florestais ugandenses posam em frente a uma pilha de armadilhas confiscadas ao longo de um ano no Parque Nacional Murchison Falls
    Guardas florestais ugandenses posam em frente a uma pilha de armadilhas confiscadas ao longo de um ano no Parque Nacional Murchison Falls Adam Oswell/Wildlife Photographer of the Year
  • Um arredio cuco-formigueiro-de-barriga-ruiva apanha uma cigarra nas profundezas da floresta tropical da Costa Rica
    Um arredio cuco-formigueiro-de-barriga-ruiva apanha uma cigarra nas profundezas da floresta tropical da Costa Rica Lior Berman/Wildlife Photographer of the Year
  • Uma preguiça-de-garganta-marrom embala seu filhote nos braços para protegê-lo da chuva
    Uma preguiça-de-garganta-marrom embala seu filhote nos braços para protegê-lo da chuva Dvir Barkay/Wildlife Photographer of the Year
  • Um siri juvenil pega
    Um siri juvenil pega "carona" em uma água-viva Chris Gug/Wildlife Photographer of the Year
  • Uma ninfa de percevejo-de-emboscada espera imóvel em uma flor que uma presa se aproxime ao seu alcance
    Uma ninfa de percevejo-de-emboscada espera imóvel em uma flor que uma presa se aproxime ao seu alcance Joseph Ferraro/Wildlife Photographer of the Year
  • Um tigre percorre uma reserva nas profundezas de Similipal, em Odisha, na Índia. O tigre, chamado T12, possui pseudomelanismo, uma condição genética rara em que suas listras escuras são mais largas. Há uma década, restavam menos de sete tigres na reserva e o T12 era o único macho conhecido, mas, contra todas as probabilidades, ele gerou novas gerações. Esta imagem nos oferece um símbolo poderoso de sobrevivência e esperança
    Um tigre percorre uma reserva nas profundezas de Similipal, em Odisha, na Índia. O tigre, chamado T12, possui pseudomelanismo, uma condição genética rara em que suas listras escuras são mais largas. Há uma década, restavam menos de sete tigres na reserva e o T12 era o único macho conhecido, mas, contra todas as probabilidades, ele gerou novas gerações. Esta imagem nos oferece um símbolo poderoso de sobrevivência e esperança Prasenjeet Yadav/Wildlife Photographer of the Year
  • Uma preguiça-de-garganta-marrom embala seu filhote nos braços para protegê-lo da chuva.
  • Um urso-do-sol se protege da chuva dentro de uma fornalha enquanto uma borboleta pousa em seu focinho
    Um urso-do-sol se protege da chuva dentro de uma fornalha enquanto uma borboleta pousa em seu focinho Mogens Trolle/Wildlife Photographer of the Year
  • Três jovens peneireiros se preparam para saltar do ninho para uma viga próxima
    Três jovens peneireiros se preparam para saltar do ninho para uma viga próxima Peter Lindel/Wildlife Photographer of the Year
  • Um par de filhotes de urso brinca de lutar no meio de uma estrada tranquila no Parque Nacional de Jasper, no Canadá
    Um par de filhotes de urso brinca de lutar no meio de uma estrada tranquila no Parque Nacional de Jasper, no Canadá Will Nicholls/Wildlife Photographer of the Year
  • Os olhos marcantes de um curioso macaco-de-cauda-de-leão e seu filhote ganham destaque enquanto ele corre por um caminho
    Os olhos marcantes de um curioso macaco-de-cauda-de-leão e seu filhote ganham destaque enquanto ele corre por um caminho Lalith Ekanayake/Wildlife Photographer of the Year
  • Um cervo-sika com a cabeça decepada de um macho rival, que morreu durante a batalha entre eles, espetada em sua galhada
    Um cervo-sika com a cabeça decepada de um macho rival, que morreu durante a batalha entre eles, espetada em sua galhada Kohei Nagira/Wildlife Photographer of the Year
  • Um grou-sarus compartilha um momento íntimo com seu filhote de uma semana de vida
    Um grou-sarus compartilha um momento íntimo com seu filhote de uma semana de vida Ponlawat Thaipinnarong/Wildlife Photographer of the Year

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 04/02/2026 09:33 / atualizado em 04/02/2026 09:37
