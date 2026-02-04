Fotos da natureza disputam prêmio de votação popular em concurso; veja

Uma lontra leucística se alimenta de um bagre em Mato Grosso do Sul, Brasil. O leucismo é a falta de melanina, o que resulta em pelos pálidos ou brancos. Animais com essa condição podem ser mais vulneráveis porque não possuem sua camuflagem normal - (crédito: Daniela Anger/Wildlife Photographer of the Year)

Vinte e quatro fotografias de vida selvagem foram selecionadas para disputar o prêmio de escolha do público da edição de 2026 do concurso internacional promovido pelo Natural History Museum, em Londres.

As imagens, escolhidas entre mais de 60 mil registros enviados por participantes de 113 países e territórios, incluem cenas como um supergrupo de golfinhos em ação no oceano, flamingos em voo entre torres de energia e o registro raro de uma lontra se alimentando no Pantanal brasileiro.

As fotografias finalistas foram escolhidas por um júri internacional formado por especialistas em ciência, conservação e fotografia, responsável pela curadoria das imagens que concorrem ao prêmio do público.

A votação está aberta ao público até 18 de março de 2026. O resultado será divulgado no fim de março.

As imagens mais votadas passarão a integrar a exposição oficial do concurso e, posteriormente, participarão de uma turnê internacional organizada pelo museu.

