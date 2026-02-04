Fotos da natureza disputam prêmio de votação popular em concurso; veja

Vinte e quatro fotografias de vida selvagem foram selecionadas para disputar o prêmio de escolha do público da edição de 2026 do concurso internacional promovido pelo Natural History Museum, em Londres.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As imagens, escolhidas entre mais de 60 mil registros enviados por participantes de 113 países e territórios, incluem cenas como um supergrupo de golfinhos em ação no oceano, flamingos em voo entre torres de energia e o registro raro de uma lontra se alimentando no Pantanal brasileiro.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As fotografias finalistas foram escolhidas por um júri internacional formado por especialistas em ciência, conservação e fotografia, responsável pela curadoria das imagens que concorrem ao prêmio do público.
A votação está aberta ao público até 18 de março de 2026. O resultado será divulgado no fim de março.
As imagens mais votadas passarão a integrar a exposição oficial do concurso e, posteriormente, participarão de uma turnê internacional organizada pelo museu.
Veja as imagens:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saiba Mais
- Mundo 'Não acho que sou herói': o menino que nadou de forma 'sobre-humana' por 4 horas para salvar a mãe e os irmãos
- Mundo A reunião secreta no Chile que lançou a Operação Condor e uniu ditaduras do Cone Sul para eliminar opositores há 50 anos
- Mundo 'Gosto de gringos francos' e 'Você é ótimo': as trocas de elogios entre Trump e Petro após aguardada reunião na Casa Branca
- Mundo Quem é Luma de Oliveira, brasileira citada no caso Epstein?
- Mundo Milhares de documentos de Epstein derrubados após identificação de vítimas
- Mundo EUA dizem ter abatido drone iraniano que voava em direção a porta-aviões