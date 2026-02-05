Elon Musk posta que dinheiro "não compra a felicidade"

A publicação, acompanhada de um emoticon de cara triste, somava mais de 71 milhões de visualizações na tarde desta quinta-feira (5) - (crédito: Reprodução: Instagram )

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, afirmou na rede social X, da qual é proprietário, que o dinheiro não traz felicidade.

"Quem disse que 'o dinheiro não pode comprar a felicidade' realmente sabia do que estava falando", escreveu Musk, na quarta-feira (4), na plataforma que adquiriu em 2022 por 44 bilhões de dólares (R$ 231 bilhões, na cotação de hoje).

A publicação, acompanhada de um emoticon de cara triste, somava mais de 71 milhões de visualizações na tarde desta quinta-feira (5).

Os comentários que recebeu variaram da simpatia ao escárnio, e alguns chegaram a aconselhar Musk a se voltar para a religião ou para a filantropia.

Sua fortuna é estimada em 668 bilhões de dólares (R$ 3,5 trilhões). No fim do ano passado, os acionistas da Tesla, a companhia de carros elétricos do magnata, aprovaram um pacote de compensação para ele que pode chegar a 1 trilhão de dólares (R$ 5,25 trilhões).

Esses valores permitem que Musk persiga seu sonho de colonizar Marte, contribua para campanhas de políticos como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tenha mais de dez filhos.

Além da Tesla, Musk é fundador da startup de inteligência artificial xAI e da companhia aeroespacial SpaceX.