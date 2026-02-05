Vídeo flagra impressionante explosão de balões dentro de elevador

Uso de gás inflamável em balões é suspeita de explosão que feriu três pessoas em Mumbai - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Por Thamires Pinheiro* — Uma explosão dentro de um elevador deixou três pessoas feridas em um prédio residencial de Mumbai, na Índia. O incidente ocorreu quando um funcionário de uma loja entrou no elevador transportando balões inflados com gás, no mesmo momento em que uma estudante de 21 anos e um morador também utilizavam o equipamento.

As chamas surgiram de forma repentina, antes mesmo do elevador iniciar o movimento. Imagens de segurança mostram o fogo se espalhando rapidamente, forçando todos a abandonar o local em pânico. A jovem sofreu queimaduras no braço, no pescoço e na região abdominal. O trabalhador também ficou ferido. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e passam bem. O outro rapaz nas imagens não precisou de atendimento.

Segundo informações da polícia indiana, os balões haviam sido encomendados por um morador do edifício para uma comemoração. Os outros usuários do elevador não tinham qualquer ligação com o pedido e estavam no prédio apenas para visitar familiares.

As autoridades investigam as circunstâncias da explosão. A principal suspeita é de que os balões tenham sido preenchidos com gás hidrogênio, substância altamente inflamável. O uso do gás, embora proibido, ainda ocorre de forma irregular por ser mais barato que o hélio, que não é inflamável e é o indicado para esse tipo de produto.

A polícia abriu um inquérito por negligência contra a loja responsável pelo transporte dos balões. A apuração busca identificar falhas no manuseio e nas condições de segurança adotadas para o serviço.