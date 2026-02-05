Seis momentos marcantes de um ícone do rock que completa 64 anos

No início dos anos 90, o relacionamento de Axl com a supermodelo Stephanie Seymour ganhou os holofotes - (crédito: Mark Allan/AP)

Um dos maiores e mais controversos frontmen da história do rock, W. Axl Rose, nascido em 1962, completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (6/2). Para celebrar a data, relembramos seis momentos cruciais que definiram sua carreira, desde a ascensão meteórica com o Guns N' Roses até seu legado duradouro na música.

1. 'Appetite for Destruction' e o estrelato (1987)

O álbum de estreia do Guns N' Roses, Appetite for Destruction, foi lançado em 1987 e catapultou a banda para o estrelato mundial. Com hinos como Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine e Paradise City, o disco se tornou um dos álbuns de estreia mais vendidos de todos os tempos, definindo o som do hard rock do final dos anos 80.

2. A ambição de 'Use Your Illusion' I & II (1991)

No auge de sua popularidade, a banda lançou os álbuns duplos Use Your Illusion I e Use Your Illusion II simultaneamente. O projeto épico mostrou a versatilidade da banda, com baladas orquestradas como November Rain e rocks potentes, consolidando o Guns N' Roses como a maior banda do planeta na época.

3. O romance com Stephanie Seymour e os clipes icônicos

No início dos anos 90, o relacionamento de Axl com a supermodelo Stephanie Seymour ganhou os holofotes. Sua presença foi imortalizada nos videoclipes da trilogia Don't Cry, November Rain e Estranged, que se tornaram produções cinematográficas marcantes na história da MTV.

4. A longa espera por 'Chinese Democracy' (2008)

Após anos de espera, mudanças de formação e um processo de produção lendário, Chinese Democracy foi finalmente lançado em 2008. Sendo um dos álbuns mais caros já produzidos na história do rock, o disco dividiu opiniões, mas marcou o retorno de Axl Rose com material inédito após mais de uma década.

5. Vocalista do AC/DC em turnê histórica (2016)

Em um dos momentos mais inesperados da história do rock, Axl Rose assumiu os vocais do AC/DC em 2016. Ele substituiu Brian Johnson, que precisou se afastar por problemas de saúde, para completar a turnê mundial Rock or Bust. Axl realizou dezenas de shows com a banda, recebendo elogios por suas performances e honrando o legado do grupo australiano.

6. A reunião com a turnê 'Not in This Lifetime...' (2016)

O ano de 2016 também marcou o aguardado retorno de Slash e Duff McKagan ao Guns N' Roses para a turnê Not in This Lifetime.... O que parecia impossível aconteceu, e a turnê se tornou um sucesso monumental, sendo uma das mais lucrativas de todos os tempos e levando a formação clássica para estádios ao redor do mundo por vários anos.

